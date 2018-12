Investigan estampida que dejó seis muertos en club nocturno de Italia

Los carabineros italianos trataban este sábado de reconstruir los hechos que originaron las escenas de pánico y una mortal estampida en un club nocturno del centro de Italia que dejó seis muertos, entre ellos cinco adolescentes.

“Hubo un factor detonante y queremos saber qué es lo que condujo a los jóvenes a salir precipitadamente de la discoteca”, declaró Cristian Carrozza, el comandante de los carabineros de la provincia de Ancona.

“Hay tres problemas y uno de ellos es que los jóvenes tuvieron que escapar”, agregó durante una conferencia de prensa en la club nocturno “Lanterna Azzurra“, en el municipio de Corinaldo.

Ubicado en pleno campo, en el norte de la provincia de Ancona (centro), a pocos kilómetros de la costa del Adriática, el establecimiento fue sede de un concierto del rapero italiano Sfera Ebbasta, también conocido como Gionata Boschetti, estrella de las redes sociales, y especialmente apreciado por los adolescentes.

“Los jóvenes llegaron hacia la medianoche, algunos con buses, otros acompañados por sus padres”, contó a la AFP Ines Patrignani, de 86 años, que vive en la casa vecina de la discoteca.

“Normalmente no hay ruido, no escuchamos la música, no más que las risas de los jóvenes cuando llegan o se van pero esta mañana, al despertarme, escuché gritos y llantos”, agregó la anciana al recordar que esta discoteca existe desde los años 1960.

Su sobrina Silvia Macinelli, que vive en la comuna vecina, cuenta que la “Lanterna Azzurra” es frecuentada sobre todo por adolescentes de los alrededores.

“No tienen más de 20 años en general, yo también fui seguido. Nos divertíamos bien, nunca hubo problemas, nunca hubo líos”, recordó la joven de 26 años.

