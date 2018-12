Entrega CPA galardones a ingenieros civiles

Para reconocer la labor y la importante profesión de los ingenieros civiles en la entidad, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano encabezó el evento “Galardones de la Ingeniería Civil 2018”, que efectúa el Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora (CICS).

Acompañada por Roberto Pérez Salman, presidente del Consejo Directivo del CICS; Clemente Poon Hung, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles; Gloria Flores de Félix Valdés y Rodolfo Félix Flores, esposa e hijo de Rodolfo Félix Valdés, ex gobernador de Sonora, la mandataria estatal reconoció la labor de los ingenieros civiles de Sonora y de las magnas obras que realizan en la entidad.

“Cómo no sentirme orgullosa de mis constructores, de mis ingenieros civiles en el estado, cómo no sentirme orgullosa de ustedes que son parte de la historia, que veo los puentes, los hospitales, los centros de salud, las carreteras, las avenidas, las escuelas, todo construido por ustedes, les doy gracias y les doy un aplauso a todos y cada uno de ustedes”, expresó la titular del Ejecutivo Estatal.

Una de las obras que marcaron la historia de Sonora fue la carretera “Cuatro Carriles”, subrayó la gobernadora Pavlovich, y añadió que quién mejor que un sonorense distinguido como Rodolfo Félix Valdés, la hiciera realidad, cambiando la forma de traslado y de comunicación en Sonora.

La mandataria estatal destacó la forma de trabajar de los ingenieros civiles de la entidad, por eso lucha para que cada obra que se realiza en el estado, sea elaborada por sonorenses, porque con ello se garantiza que será un trabajo de calidad y bien efectuado.

“Es gente de una sola pieza, gente que en verdad uno se siente orgulloso, por eso siempre mi constante lucha porque las obras en nuestro estado las hagan nuestros ingenieros, nuestros constructores, porque son los mejores, porque no hay nadie como ustedes”, aseguró la gobernadora Pavlovich.

La unión del CICS es fundamental para seguir haciendo obras de calidad, mencionó la titular del Ejecutivo Estatal, por eso invitó a todos sus agremiados a seguir trabajando unidos para continuar construyendo puentes y así juntos lograr que Sonora alcance su máximo potencial.

La gobernadora Pavlovich entregó el premio de Pasante de Ingeniería Civil 2018 a Luis Javier Alvarado Galaviz; Ingeniero del Año 2018 a José Rafael Cano Ávila; y Premio Anual a la Ingeniería Sonorense “Ingeniero Rodolfo Félix Valdés” a Humberto Daniel Valdés Ruy Sánchez.

Por su parte, Humberto Daniel Valdés Ruy Sánchez, agradeció a la gobernadora Pavlovich por su apoyo al gremio en la entidad, además felicitó a los galardonados del día por poner el nombre de los ingenieros civiles muy en alto.

Indicó que gracias a la labor de Rodolfo Félix Valdés se creó una carretera de gran innovación, ahora, gracias al esfuerzo de la gobernadora Pavlovich, Sonora aumentará su desarrollo producto de la modernización de la misma.

“Veo con optimismo hacia el futuro, un Sonora con una infraestructura digna que mejorará su potencial de desarrollo, estoy enterado, creo que todos lo sabemos, la inversión se consiguió con la participación de la entonces senadora, hoy gobernadora Claudia Pavlovich, un buen trabajo en equipo se logró, Sonora se lo reconoce y se lo agradece gobernadora”, expuso.