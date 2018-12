¿Queda impune ataque de tigresa a niña?

Destapan a nuevo secretario de Seguridad

Que hay falta de liquidez en las “Prepas”

Repite el titular del Tribunal de Justicia

¿Queda impune ataque de tigresa a niña?…Pa´ que vean hasta donde llega la impunidad, es que ya terminó el anterior sexenio priísta y hoy ya se está en el morenista, y con el que simplemente no se ha hecho justicia, al no aplicarse la Ley, es con el caso del sonado ataque que sufriera una menor de 7 años por parte de una tigresa, derivado de que su padre tenía un zoológico clandestino en Hermosillo.

Porque a más de un mes y medio de esa agresión, ocurrida el pasado 25 de octubre en el ejido Las Minitas, que dejara a Camila Alejandra con parálisis facial, entre otras secuelas, producto de los zarpazos de los que fuera objeto, después de permanecer en terapia intensiva en la Clínica 14 del IMSS, es hora de que no han procedido contra su papá, Julio Castro Núñez, por esa ilegalidad y negligencia. De ese pelo.

No obstante y que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), determinara que Castro Núñez mantenía de manera ilegal tres tigres, un cocodrilo y un león, además de otras especies, y cuya falta de la condiciones adecuadas, es lo que expusiera a la infante a ser víctima de ese feroz felino, que poco faltó para que fuera mortal, pero ni así se volvió a saber nada de ese proceso. Así la indolencia.

Y como con la nueva administración federal ya desaparecieron hasta esas delegaciones, como la Profepa, donde cobraba Jorge Carlos Flores Monge, muy seguramente que es un procedimiento que todo pinta para que quede archivado, al igual que otros tantos, a raíz de esa transición gubernamental, de ahí que se preste a pensar que eso dificultará el darle seguimiento a sucesos como ese. De ese tamaño.

Con todo y que al tachado de inconsciente progenitor, igualmente se le abrió una carpeta de investigación, vía la Procuraduría de la Defensa del Menor, a cargo de Wenceslao Cota Amador, para determinar si hubo un actuar negligente de los papás, que consideran que es lo más probable, por tener en cautiverio y sin las más mínimas medidas de seguridad a ese “caón” animalero, como dice el anuncio de la TV.

Pero para quien dude el como la Profepa se desligó de esa violación a la normatividad animal, está la denuncia ventilada por el director del Centro Ecológico, Luis Molina Rubial, de que no podrán hacerse cargo de ellos permanentemente, por el alto costo que implica su alimentación, en la que diariamente invierten $3 mil 500 pesos, sin que la exhibida dependencia de la Federación les aporte nada. ¡Ñácas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Destapan a nuevo secretario de Seguridad…Y a dos meses y días de que quedara acéfala la Secretaría de Seguridad estatal, tras la renuncia de Adolfo García Morales, por fin dejaron de deshojar la margarita y en pleno viernes social destaparon a David Anaya Cooley como el nuevo titular, de una terna de finalistas en la que manejan que también estaban Ramón Tadeo Gradías y Pancho Figueroa Bouquet.

O séase que finalmente se descorrió el velo con la designación del ahora ex director del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), de ahí que la percepción que quedara, es de que se hizo la mejor elección, por la capacidad operativa que ha mostrado Anaya Cooley, como lo refleja el reconocimiento que le hiciera la gobernadora, Claudia Pavlovich. ¡Órale!

Si se toma en cuenta el como Anaya Cooley posicionara al C5i como uno de los mejores centros de su tipo a nivel nacional, al lograr el menor tiempo de respuesta en las llamadas de emergencias, es por eso que se considerara, que igual era el mejor perfil como para enfocar a esa área con acciones de prevención del delito e incidencia delictiva, además de estrechar la coordinación con dependencias y corporaciones.

No en balde es que ante esa confianza que con chamba se ganara en el campo de batalla, es por lo que en el marco de su toma de protesta Pavlovich Arellano le dijera que “le encargaba mucho a los sonorenses”, en lo que es una misión que no tendrá nada fácil, partiendo de los niveles de inseguridad que hay hoy en día, sobre todo en zonas como las de Obregón, Guaymas, Empalme y últimamente en Hermosillo.

Más menos así está el reto para el egresado de la Universidad La Salle Noroeste Campus-Cajeme, de la licenciatura en Relaciones Humanas, con especialidad en Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, y con posgrado en el Colegio de Sonora Iniciando Gobierno y Políticas Públicas, quien adelantó que operarán con inteligencia e información para crear estrategias y disminuir la ola delictiva.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que hay falta de liquidez en las “Prepas”…Como una cosa lleva a otra, después del paro de labores que hicieran los del Cobach porque no les pagaban el aguinaldo, dicen que ese no es un problema de falta de liquidez privativo de esa “Prepa”, porque en las mismas están los del Cecytes y Cbtis, sobre todo en éste último, donde han ido suspendiendo actividades porque les deben prestaciones. ¡Tómala!

Y para prueba está lo ventilado por el Coordinador del subsistema del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis), José Barrera Díaz, de que en ocho de los quince planteles que operan en Sonora, los docentes están en una acción de “brazos caídos”, como le han llamado, para exigir que les hagan efectivas una serie de condiciones laborales que les adeudan desde hace tres años. ¡Pácatelas!

Ya que si bien no han paralizado clases, como si lo han hecho durante dos días los empleados sindicalizados del Colegio de Bachilleres (Cobach), azuzados por el agitador sindical, Jesús Alfredo Lugo Gámez, en su caso sí han cancelado algunas actividades académicas en los centros escolares de Agua Prieta, Cananea, Nogales, Huatabampo, Guaymas, Obregón, Navojoa y Hermosillo. ¡Vóitelas!

Aunque cabe aclara que todo lo que tiene que ver con los Cbtis, es algo que ya le corresponde resolver a la Federación, más no así lo del Centro de Estudios Científicos y Tecnológico del Estado (Cecytes), presidido por el siempre cuestionado de Amos Moreno, por lo que sí que es otro “fierro en la lumbre” que podría agarrar vuelo, de no dársele una pronta y soterrada solución. ¿Qué no?

Mientras que en lo que toca al Cobach, aún estaban a la espera de una respuesta financiera por parte del Gobierno federal, luego de que no les llegara en tiempo y forma el respectivo subsidio que les envían y es que el plazo máximo para hacerlo se cumplió el pasado 30 de noviembre, por lo que un problemón que le heredaran al ahora superdelegado de la nueva administración gubernamental, Jorge Taddei Bringas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Repite el titular del Tribunal de Justicia…Aún y cuando no se hizo mucho ruido, pero todavía se comenta que quien tuvo un Buen Fin, y no precisamente porque haya aprovechado la publicitada venta comercial anual que se realiza en noviembre, es el hoy reelegido presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Aldo Padilla Pestaño, por como lo reeligieran por otros tres años y sin tocar baranda.

Al trascender que Aldo Gerardo no sólo repitió en el cargo como “El Colorado”, en base a un acuerdo institucional avalado por los cinco magistrados que conforman ese changarro, sino que trascendió que hasta “flores le echaron”, al reconocerle la buena labor que ha realizado en esa presidencia, por lo que así estuvo la positiva juzgada que le dieran, con el fin de que permaneciera un trienio más. ¿Cómo la ven?

De tal forma que así están juzgando lo que ha sido la talacha desarrollada por el citado funcionario justiciero originario de Empalme, al que se ventilara que le están valorando no únicamente su perfil profesional, sino también su lado y trato humano, de ahí el porque sus pares le brindaran ese inusual e irrestricto respaldo, a partir del buen ambiente que ha cultivado con ellos, en base a facilitares su trabajo.

Ante lo que concluyen que los resultados son los que están hablando por Padilla Pestaño, a partir del trabajo que ha desarrollado, no obstante y que manejan que en mucho le ha ayudado el ser un cuadro serio y mesurado, al que se le da más el promover la conciliación, por encima del enfrentamiento, de ahí que en su momento haya “desactivado todas las bombas” de tiempo que le han llegado a ese Tribunal. ¡Qué tal!

Pues aunque muy poco se sabe de ese ente de justicia, pero es al que le toca mediar y fallar en todos los pleitos o demandas que entablan o tienen que ver con las instancias oficiales. Así su funcionalidad.

Correo electrónico: [email protected]