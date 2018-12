Galardona Charisma University a académico de UES

Por su contribución al desarrollo económico, educativo y ambiental en México, Executive Global System y Charisma University de British Island, otorgaron el reconocimiento Race Award al sonorense Guillermo Gaxiola Astiazarán, secretario académico de la Universidad Estatal de Sonora (UES).

“Estoy muy agradecido con Executive Global System y Charisma University por el reconocimiento, es un gran logro personal que no hubiera sido posible sin el apoyo de la familia y las instituciones donde he participado”, compartió Guillermo Gaxiola al llegar a México.

Fueron los doctores Angélica Mora Kury, directora de Executive Global System, y de William Kerr, profesor de Harvard, quienes entregaron el galardón al sonorense y a otros académicos, empresarios e investigadores internacionales, en las instalaciones de la Universidad de Harvard.

Posteriormente, el secretario académico de la UES recibió el título de Doctor in Bussiness Administration (PhD) firmado por John Beyer, presidente de Charisma University de British Island, esto en evento de graduación de la Law School de Harvard.

Las autoridades encargadas de entregar el título de doctorado fueron la decano Angélica Mora Kury, y el decano y miembro del Board Of Directors de la misma Institución, Zemeer Nayar Padikka.

La tesis presentada por el académico lleva por título “Impacto de las Herramientas de Harvard University Global System (HUGS) para el desarrollo de negocios en México”, la cual fue aprobada por el comité de la Institución que lo reconoce.

Guillermo Gaxiola es egresado de Ingeniería Industrial por la Universidad de Sonora, cuenta con Maestría en Administración por el Tec de Monterrey, campus Monterrey, tiene una Maestría en Alta Dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE), estudios de doctorado en el Instituto Politécnico Nacional, así como el título de Doctor en Bussines Administration (PhD) que recibe de la Charisma University.

El secretario académico de la UES tiene más de 25 años de experiencia como docente en programas de posgrado de la Universidad de Sonora, Universidad del Valle de México, La Salle y en la UES, antes Cesues, y ha sido parte clave en el crecimiento estratégico de la Institución en el equipo de trabajo del rector Horacio Huerta Cevallos.