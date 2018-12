Extraña a “El Bofo” venta de jugadores

El Guadalajara debe tener los mejores jugadores mexicanos para pelear títulos. Así lo considera Adolfo “El Bofo” Bautista, uno de los jugadores más emblemáticos y campeón con las Chivas, a quien le extrañó la venta de Rodolfo Pizarro, pues es un jugador con cualidades difíciles de conseguir.

“La afición está molesta, lo ha manifestado mucha gente, pero ahorita es momento de apoyar, sabemos que viene el Mundial de Clubes, esperando que puedan avanzar. Se ve complicado, se enfrenta a grandes equipos, hay que tener fe y hay que apoyar”.

“¿Por qué lo venden (a Pizarro)? Por dinero yo creo, porque son jugadores en esa posición muy difíciles que se den en México, y cualquier otro equipo te ofrece y venden”, externó el campeón rojiblanco en 2006.

“Pero se me hace extraño que un equipo como Chivas, que tiene que tener los mejores jugadores de México, los deje ir. Sólo que los deje ir fuera, como dejó ir al “Chicharito”, a Marco Fabián, pero dejarlo ir a Monterrey, yo pienso que no. Hace poco fueron campeones, era seguir así con el mismo ritmo, pero se vendieron jugadores”, sentenció el habilidoso ex jugador.

De igual forma, Bautista recalcó que pertenecer al Guadalajara es una responsabilidad mayor, por lo que no debe existir relajamiento en el grupo, algo que a él lo tocó experimentar en su etapa en el Rebaño.

“Yo lo viví con algunos compañeros: se relajan, se conforman, y eso no en una institución como Chivas, no debe haber relajamiento, va a haber exigencia y títulos, lo mínimo calificar, estar peleando, esperemos que estos jóvenes lo entiendan y puedan seguir campeonando”.

Por su parte, “E Bofo” aprecia el talento que ahora mismo tiene el chiverío, donde destacó a Gael Sandoval y a Javier López, a quien consideró que le ha pesado portar la camisa número 10 de las Chivas.

“Le dieron una gran responsabilidad (a Eduardo López) de darle el número 10, yo pienso que le ha pesado, pero es un jugador bueno y Gael Sandoval es otro jugador que en lo personal también me gusta, lo importante es que a los jugadores los apoyen y ellos van a dar el 100 por ciento en cada partido.

“En Chivas sabemos que es constancia, a lo mejor puede dar un partido bueno y otros partidos a la mejor mal, tal vez se presten los partidos, porque lo marcan bien, pero él tiene que ser constante y darse a notar, haciendo goles o pases de gol, eso hace la diferencia en un jugador”, finalizó el ex jugador rojiblanco.