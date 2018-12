Empatan Pumas y América 1-1

Ambos cuadros dejaron la moneda en el aire para definir el próximo domingo en el estadio Azteca al equipo que pasará a la Final

Pumas rescató el empate 1-1 frente al América para no dejarse intimidar en territorio universitario y con este marcador, ambos cuadros dejaron la moneda en el aire para definir el próximo domingo en el Azteca al equipo que pasará a la Final.

Pumas repitió la misma alineación que los llevó a eliminar a Tigres, dejándole la lateral izquierda a Víctor Malcorra y con una doble contención con David Cabrera y Andrés Iniestra.

Durante 15 minutos dominaron y abrieron el encuentro, y hasta hubo un momento que ambos le pusieron pausa para descifrar sus parados.

Hasta que al 21′, apareció Diego Lainez caracoleando en el área, sin inmutarse por estar en patio ajeno y abrió el marcador para poner el 1-0 a favor de las Águilas.

Los universitarios se descontrolaron y no pudieron encontrar el empate en los siguientes minutos, América cerró los espacios y la desesperación hizo presa de los locales a los que el descanso de medio tiempo les llegó como bálsamo para reorganizarse.

El empate llegó por conducto de Martín Rodríguez al 50′, luego de recibir centro de Alan Mozo.

Hubo llegada de ambos cuadros, atajadas de Agustín Marchesin y Alfredo Saldívar.

Malcorra no pudo seguir y el técnico Miguel Herrera también sacó a Lainez.

El VAR hizo su aparición al 72′ para marcar un penal en contra de los Pumas por una mano de Luis Quintana.

Con el público de pie, animando al arquero de los auriazules, Saldívar se vistió con traje de héroe para atajar el disparo de Roger Martínez al 74′.

Y a cinco minutos del final otra vez paró en seco a Renato Ibarra, para mantener la igualada.

Por más que hubo un agregado de 6 minutos, los goles no llegaron y ambos cuadros dejaron caliente esta Semifinal que vivirá su último capítulo el próximo domingo.