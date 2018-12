Desaparece el Consejo de Promoción Turística de México

El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, informó este jueves que el Consejo de Promoción Turística de México entró en liquidación, como parte de las medidas del gobierno federal para adelgazar el aparato burocrático.

En conferencia de prensa, el funcionario declaró: “entra en liquidación el Consejo de Promoción Turística de México. Es un hecho su desaparición. Vamos a ser un Estado no obeso, más productivo. Vamos a dar resultados con dos subsecretarías, no con tres, no sobre el número de turistas, sino de la mayor derrama económica”.

“Desaparece el Consejo de Promoción Turística por instrucción presidencial, todas las oficinas en el extranjero, hasta las de ProMéxico desaparecen. El Estado va a ser más delgado, lo vamos a adelgazar para que esos recursos se canalicen a las prioridades nacionales”.

Torruco Marqués señaló que para el nuevo gobierno “es un enorme reto que, en plena austeridad, hagamos más con menos”, pero se dijo confiado en que la medida no afectará sus metas en el sector: “me comprometo a que México permanecerá en el aparador internacional luciendo ante todo el mundo su riqueza natural, histórica, cultural y gastronómica”.

Además, señaló que el organismo no dio los resultados esperados pese a contar con todo el apoyo presupuestal y operativo de gobiernos anteriores. “Quitémonos el velo, estamos en el lugar 15 en captación de divisas y quizás vamos a desplazarnos al 16 al término de este año”.

Finalmente, señaló que el Tren Maya será el principal proyecto en materia turística de la administración que inició el pasado 1 de diciembre, pero también se promoverán otras acciones de promoción que fomenten esta importante actividad.

“No cabe la menor duda de que no se puede vender lo que no se muestra, pero también hay formas e innovaciones tecnológicas que nos darán acceso a nuevos mercados que impacten mejor para elevar el gasto de los turistas”.

