Sin Medias Tintas

¡“Pegan quemada”! a los del banco H$BC

Que “resucitan” con cargo a ex funcionario

Cunde mal ejemplo de diputados federales

“Dobla las manos” ex candidato del PAN

“Pegan quemada” a los del banco H$BC…Y la que terminó por confirmarse, es la dizque fama de rata$ que tienen los del banco HSBC, de ahí que ayer llegaran al grado de hacerles una manifestación ante la sucursal de esta Capital, ubicada en bulevar Navarrete y Herrerías, en la colonia Villa Satélite, para denunciar un “fraude cibernético”, del que como siempre no se hicieron responsables.

Pues la que ahora resultó afectada por esas presuntas tran$a$ bancarias que les achacan, es la maestra jubilada, Olivia Robles Ahumada, de 60 años de edad, a la que de la noche a la mañana “le volaron” más de $400 mil pesos que tenía en una cuenta de inversión que había abierto en esa institución financiera, que eran sus ahorros de toda la vida, incluida su jubilación que ahí había depositado. De ese pelo.

Y es que después de casi tres meses de traerla en vueltas o haciéndola “encreer”, finalmente le salieron con que era improcedente su queja y que ellos no se le responderían, no obstante y que en la práctica son los que están a cargo del resguardo de los dineros de la clientela, pero ¡aléguele al ampayer!, porque simplemente se montaron en su macho y no les resuelven nada a las víctimas de esas fraudeadas. ¡Zaz!

Eso a pesar de que cuentan con toda la tecnología como para rastrear es tipo de movimientos ilícitos, como esas transferencias que se hicieran en perjuicio de la “lana” de Robles Ahumada, el pasado 10 de agosto del presente año, como para seguirles la huella y determinar a que otras cuentas fueron transferidas, pero muy seguramente que en algo fallaron, como para haber desechado esa reclamación.

Con lo que se demuestra que ante esa clase de “vaciada$”, solamente les dan largas a los afectados, al de entrada atenderlos a distancia y únicamente por teléfono, al manejárselos con el cuento de que le dan trámite a su inconformidad, con un plazo de 33 días hábiles, pero al final les salen con que “dijo mi mamá que no procedió”, como en esta ocasión. Así la vaquetonada.

En tanto que por otro lado los que sirven para maltita la cosa o lo mismo que La Carabina de Ambrosio, son los de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), de la que es delegada o desligada, Blanca Alicia Rosas López, porque después reportarles el caso en septiembre, no les “arreglaron” nada, al escudarse en que sólo fungen como mediadores. ¡Órale!

Ante lo que concluyen que en ese estado de indefensión están quienes tienen sus fondos en esos bancos y sobre todo en el “quemado” H$BC, al aflorar que es el más recurrente en esas fraudulentas transa…cciones, de ahí el porque haya quienes hasta están proponiendo un boicot contra ellos y no es para menos, por ya ser algunitos casos como el de doña Olivia, en los que se han visto inmiscuidos.

Pero para que vean el como los banqueros hasta con eso hacen negocio, que incluso ofrecen un seguro para proteger contra esos atracos, a razón de $90 pesos mensuales, por dos eventos suscitados en el año, que cubren por $45 mil pesos, pero en lo que son tarjetas, y saben quien les promueve ese servicio, pues la misma Condusef, como lo acaba de promover Rosas López, de ahí el porque “$e lavan las mano$”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que resucitan con cargo a ex funcionario…Por si quedaban dudas de que del nuevo gobierno federal emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ya todo se puede esperar, ahí tienen que ayer trascendiera, del supuesto sorpresivo nombramiento del ex funcionario padresista, César Bleizeffer Vega, para ocupar la delegación de la Profeco. Así la versión que circulara.

Casi por nada es que se especulara, que el también ex alcalde de Huatabampo, sí que debió haber hecho muy buena chamba en pro de la causa electoral morenista, como para que le estén asignado ese cargo, pasando por alto que tiene una cola más larga que ni la del “Ratón Crispín”, por las diferentes denuncias que en su momento ha enfrentado y no precisamente por haber hecho las cosas bien o con honestidad.

Sin embargo y a pesar de eso, es que se corriera la voz, de que el igualmente ex director del Organismo de la Cuenca del Noroeste en Conagua y ex Subsecretario de Asuntos Sociales Prioritarios de la Secretaría de Gobierno, al parecer ya está más que amarrado para ese cargo, tan es así que se supiera que este viernes ya pudiera presentarse en las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Eso con todo y que queda la incógnita, de la condición en la que quedaría Bleizeffer Vega, si se toma en cuenta que el proyecto que hay ¿o había?, es el de desaparecerían esas delegaciones, para que únicamente haya un superdelegado, que es la función que ya está desarrollando, Jorge Taddei Bringas, a no ser que vaya a realizar una labor de enlace, que para eso estarían los operativos de esas dependencias. ¿Será?

Toda vez que de corroborarse la designación del cuestionado César al que se hace alusión, en reemplazo de Rolando Gutiérrez Coronado, se estaría cayendo en los “mesmo”, porque sería “la misma gata, nomás que revolcada”, por ser áreas gubernamentales que estarían usando para colocar a los cuadros afines al morenismo, cuando es algo que prometieron eliminar, como parte de una política de austeridad. ¡Ajá!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cunde mal ejemplo de diputados federales…Pa´ que ven como el mal ejemplo cunde, a la hora de incurrir en privilegio$, con cargo a los dineros del pueblo, ahí tienen que los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Navojoa, al igual que los diputados federales, también quieren que no les descuenten el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los abultado$ aguinaldo$ que les pagarán. ¡Ñácas!

En esos términos está la ventaja monetaria que quieren sacar los empleados de ese sindicato, cuyo cabecilla es Ramón García, al demandar esa excepción o “perdón” fiscal para sus agremiados y el resto de los burócratas de esa Comuna, que suman 438, pasando por alto que los legisladores del Congreso de la Unión, que en su mayoría son de Morena, ya le dieron reversazo a ese agandalle y sí van a pagar el ISR.

No en balde es que a García Vallejo y compañía les esté “lloviendo en su milpita”, por ese influyenti$mo del que quieren hacer gala o echar mano, para no liquidar ese gravamen como lo hace cualquier hijo de vecino o simple mortal, eso al estar proponiendo una machincuepa, como es la de disfrazar esos christmas de “bono navideño”, para que no aplique ese cobro, con lo que están dando visos de “no tener llenadera”.

Si se analiza que de entrada ya gozan de una seria de canonjías o beneficios por ser vividores públicos, como es el que reciben una aguinaldazo de ¡cuarenta días!, cuando a un trabajador normal apenas y le llega una quincena, de ahí que suene a “una mentada”, el que todavía reclamen esa gratificación, cuando deberían de ajustarse al clásico, ¡todos coludos o todos rabones! Y pagone$. ¿Qué no?

De tal forma que partiendo de que la alcaldesa, Rosario Quintero, es de extracción amorenada, de seguro que no les dará por el lado, por suponerse que en los hechos debe hacer realidad la bandera que enarbolaran en campaña, de que ahora las cosas serán diferentes o sin esas prebenda$ que tanto criticaban en el pasado reciente, de ahí que lo más probable es que les den una descontada, en vez de un de$cuento.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Dobla las manos” ex candidato del PAN…Al que todo hace indicar que terminaron “llegándole al precio” o mínimo lo convencieron, es al derrotado candidato a la dirigencia estatal del taliPAN, Jesús Díaz Beltrán, al ventilar que al final se desistió de la impugnación que presentara contra el ganador de Ernesto Munro, que el próximo domingo rendirá protesta en el Expo Forum. Así la reculada.

Aún y cuando los operadores de ese proceso de elección dieron cuenta de otra versión, como es la de que la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional (PAN) había desechado esa impugnada de Díaz Beltrán y que por eso se oficializaba la victoria del “Neto” Munro, quien con ello ya no tendrá impedimento para iniciar con la reconstrucción de ese instituto político que tocara fondo. ¡Vóitelas!

De ahí que tuviera sus asegunes la declaración que ofreciera Jesús Ramón, de que dejaba sin efecto esos peros por supuestas irregularidades, y que se sumaba a los trabajos para hacer posible esa reconstruida, desde cualquiera trinchera que le tocara, como dando a entender que pudiera haber negociado algo, a fin de que le tiren con una posición, aún y cuando habrá menos cargos, porque les reducirán el presupuesto.

Aunque cualquiera que sea la cuestión, lo único cierto es que al padresista y ex secretario de Seguridad Estatal en el pasado sexenio, del todavía encarcelado ex gobernador, Guillermo Padrés, ya le dieron “luz verde” para asumir esa posición o las zurrapas que quedaran de ese PAN, luego de que en los comicios del pasado 1de julio las perdieran de todas todas, de ahí que casi tendrá que empezar desde cero. ¡Palos!

Es por eso del sentir que hay, de que con la llegada al blanquiazul del siempre bien intencionado político originario de Puerto Peñasco, podría abonársele al resurgimiento del Padresismo, vía la promoción partidista, que según esto se le facilitaría, por como los diferentes grupos están diezmados, a lo que se le agrega la serie de renuncias que se han dado, de cuadros que eran muy representativos del panismo.

Correo electrónico: [email protected]