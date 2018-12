Rinde Cristian Castro homenaje a “El Divo de Juárez”

El cantante mexicano dijo que el cantautor fue fundamental en su carrera y se convirtió en un gran pilar de su inspiración y personalidad

El cantante mexicano Cristian Castro dijo que Juan Gabriel fue fundamental en su carrera y se convirtió en un gran pilar de su inspiración y personalidad, al hablar por primera vez de su disco “Mi Tributo a Juan Gabriel”.

El disco fue lanzado en agosto pasado en ocasión del primer aniversario luctuoso de Juan Gabriel.

Castro contó que ve al llamado “Divo de Juárez” como un héroe por el que muchos envidian a los mexicanos.

“Es uno de los grandes pilares de inspiración de mi vida, le tengo el mayor de los aprecios, también fue alguien que inspiró muchísimo mis pasos y mi personalidad”, afirmó en entrevista el intérprete.

“Inclusive lo veo como un gran héroe mexicano internacional, por el que todo mundo de pronto envidia a los mexicanos”, aseveró.

Su nuevo disco con el sello Sony Music reúne éxitos como “Abrázame muy fuerte”, “Te sigo amando”, “Yo no nací para amar”, y el primer sencillo “He venido a pedirte perdón” entre otros, en versiones únicas muy al estilo de Cristian producido por Gustavo Farías, quien trabajó en los últimos discos de duetos de Juan Gabriel.

Vestido con un elegante traje satinado color marfil sentado en las oficinas de la disquera en la zona turística de Coconut Grove, Cristian recordó que su abuela Socorro fue la que le sembró el gusto por Juan Gabriel y por ello le dedica el disco, así como a su hijo Zaratustra al que “extraña”.

“Mi abuela me hereda el gusto por Juan Gabriel como algo muy íntimo, fuimos a varios show, lloramos, y nos desbordamos, la verdad que es el único artista que nos saca las lágrimas”, afirmó el intérprete de temas como “Azul” y “Lloran las rosas”.

“Dedicó este disco a mi hijo Zaratustra porque me espera siempre”, añadió Castro, quien reside en Los Ángeles, en su visita a Miami, ciudad en la que su hijo vive junto a su madre, la argentina Valeria Liberman.

Cristian reconoce que la grabación del disco le produjo sentimientos encontrados con alegría, pero a la vez una tristeza por la muerte de Juan Gabriel y otros problemas sentimentales por los que pasaba.

“Estaba un poco débil de ánimo, y aunque las interpretaciones fueron sencillas, claras, naturales, sentía un desanimo por su muerte, por el alejamiento que tengo de mi familia en México, y acababa de separarme (de Carol Victoria, su tercer esposa)”, afirmó.

Uno de sus temas favoritos del disco, al cual busca darle un tono “retro”, es “Busca un amor”, melodía que dijo “propone la frescura con la que muchos conocimos a Juan Gabriel”.

“Espero tener algo de Juan Gabriel, espero haber aprendido un poco de ese espiritú que tenía, y poder transmitir eso. Aunque no tengo ese genio de poder componer y esos desbordamientos energéticos que él tenía en el escenario”, matizó.

Por otro lado, el hijo de la actriz Verónica Castro se mostró contento de que su madre se atreva a hacer papeles arriesgados en su regreso a las teleseries con “La Casa de las Flores”.

“Me gusta que se atreva a hacer papeles un poquito más arriesgados en el sentido bizarro (extraño), de (Pedro) Almodóvar que le gusta jugar con ese mundo de las drogas y la sexualidad”, aseveró.

Ahora que están de moda las bioseries dijo que ya se le acercaron unos productores y que está en pláticas. “Me gustaría, creo que podría ser interesante y un poco loco”, dijo con una sonrisa en el rostro.

Sobre su vida personal reconoció que en su fracaso en sus tres matrimonios con Gabriela Bo, Valeria Liberman y Carol Victoria, él ha tenido su culpa.

“El fracaso no me ha escogido a mí, creo que yo he escogido el fracaso y sobre todo sentimental”, concluyó.