Rendirán homenaje a Toussaint en el Zócalo

En reconocimiento a sus cuatro décadas de trayectoria en música, cine, teatro y televisión, Cecilia Toussaint será homenajeada en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte del magno concierto “Voces de Mujeres”, a realizarse el sábado 15 de diciembre.

En entrevista, la intérprete respondió que en el recital participarán exponentes como Lila Downs, Eli Guerra, María Daniela y Su Sonido Láser y el grupo Caña Dulce y Caña Brava.

“Yo no lo veo como homenaje, es simplemente un reconocimiento a 40 años de trabajo constante, de no quitar el dedo del renglón en lo que siempre he creído y me siento orgullosa de ser congruente con lo que pienso, digo y hago, por eso el reconocimiento lo comparto con todos los que estuvieron y han estado cerca de mí y en mi carrera”, dijo la actriz.

Toussaint indicó que su vida artística siempre ha sido parte de un colectivo.

“Si no nos asumimos como parte de un colectivo todos y cada uno de los que habitamos este planeta, entonces las cosas son mucho más complicadas, por eso creo que somos parte de un colectivo y hay que reconocernos y darnos la mano cuando sea necesario”, dijo.

La creadora de temas como “Me Siento Bien, Pero Me Siento Mal”, “Tres Metros Bajo Tierra” y “Carretera”, dijo que presumirá esos 40 años en la música con una aventura musical que dé muestra de lo más importante de su repertorio.

“Tengo una banda que me gusta y estoy haciendo lo que la gente me pide, no presentaré algo nuevo sino simplemente a la mujer que soy ahora”, expresó.

Adelantó que tiene sobre la mesa un proyecto musical que está desarrollando, pero que lo presentará para mediados del año entrante, incluso reconoció que está trabajando en el desarrollo de un documental que aborde su vida en las artes, en especial en la música.

“Estoy en preproducción ya desde hace rato, seguramente habrá un disco el año que entra, incluso será un material que me permitirá que yo misma vaya descubriendo cosas nuevas de mí, porque siempre será un espejo y un reflejo de mí lo que yo haga, e incluso en ocasiones yo misma me sorprendo. También tengo una propuesta que me tiene entusiasmada de teatro con Alberto Estrella”, dijo Toussaint.

Cecilia Toussaint compartió que se siente contenta y emocionada con la llegada de su nieto Mateo.

“Debo decir que este año fue muy particular, porque falleció mi madre, cumplí 60 años de vida y soy abuela”, expresó.