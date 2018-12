Nominan a “Roma” como Mejor Película Extranjera en los Globos de Oro

La película “Roma”, de Alfonso Cuarón, fue nominada como Mejor Película Extranjera en la 76 edición de los Globos de Oro, anunció la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

La cinta mexicana además consiguió la nominación como Mejor Guión para los premios que se llevarán a cabo en enero de 2019.

Para Mejor Película Extranjera, “Roma” compite contra Capernaum, de Nadine Labaki (Francia); Girl, de Lukas Dhont (Bélgica); Never Look Away, de Florian Henckel (Alemania), y Shoplifters, de Hirokazu Kore-eda (Japón).

Y para Mejor Guión, el largometraje de Cuarón se enfrenta a The Favourite; Green Book; If Beale Street Could Talk y Vice.

Fuente: SDP noticias