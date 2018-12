¿Juan Gabriel vive? Recurrimos a una bruja y esto fue lo que nos dijo

“Juan Gabriel vive en nuestros corazones”, se escucha decir entre calles, por su parte, Joaquín Muñoz asegura que el Divo de Juárez realmente está vivo, escondido por ahí y que el próximo 15 de diciembre resurgirá públicamente para contarnos porqué fingió su muerte; mientras que el SAT ha ordenado prestar atención al tema pues el cantante se fue de este mundo con sobradas deudas fiscales.

La pregunta es: ¿De verdad vive?

En SDPnoticias no podíamos quedarnos con la duda por lo que recurrimos a la Bruja Zulema para que nos dijera la verdad con ayuda de sus cartas mágicas…

“Cuidado a toda la gente que se ha pasado de listo, vamos a tener una noticia de Juan Gabriel”, dijo; sin embargo, no quiso confirmar que vive pero tampoco desmentirlo. “No digo vivo, no digo muerto. No digo más pero es una gran sorpresa”.

NUESTRA TEORÍA:

En los últimos días el rumor ha tomado tanta fuerza al punto que ha confundido a la gente. ¿Qué pensamos al respecto? Que efectivamente Juan Gabriel resurgirá entre las cenizas aunque en forma de disco y con video incluido. Por supuesto, el material será inédito. También hay que esperar un documental y, por qué no, una gira con el Divo de Juárez en versión holograma.

¿Apostamos?

Fuente: SDP noticias