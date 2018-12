El Asistente de Google te dirá las noticias todos los días

El Asistente de Google se actualizo este jueves para integrar una nueva función que, de de alguna forma, le permitirá convertirse en una estación de radio personalizada con las preferencias de cada usuario.

A través de Inteligencia Artificial, la nueva herramienta del asistente podrá crear paquetes de noticias personalizadas, comenzando con un breve resumen de las principales historias actuales y una pequeña actualización sobre temas relevantes.

Google asegura que esta función es como contar con una radio en todo momento, contando con el contenido de editores asociados como The Associated Press, South China Morning Post y The Hollywood Reporter.

De acuerdo al reporte de The Verge, las noticias más largas duran entre dos y 15 minutos, no se permite música ni anuncios dentro de los audios y tampoco se pueden usar palabras altisonantes, de acuerdo con las regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés).

Desgraciadamente, la nueva función está disponible para número selecto de usuarios en os Estados Unidos, aunque la compañía se prepara para un lanzamiento más amplió, invitando a otras publicaciones en inglés para que sean parte de la herramienta.

Fuente: SDP noticias