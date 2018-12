Dormir demasiado puede estar relacionado con un mayor riesgo de dolencias y muerte

El riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares es mayor en las personas que duermen más que el habitual promedio de entre seis y ocho horas diarias, reveló un nuevo estudio publicado en European Heart Journal.

Los investigadores descubrieron que las personas que regularmente duermen más de 10 horas diarias tienen un riesgo 41 % mayor de sufrir un ataque cardíaco o accidente cerebrovascular, en comparación con aquellas que se mantienen dentro de la norma. Asimismo, el estudio determinó que el índice de riesgo asciende a 17 % para quienes suelen dormir de 8 a 9 horas.

No obstante, los científicos reconocieron que la cuestión de las relaciones causa-efecto no ha sido aún dilucidada: hasta el momento no resulta claro si el sueño excesivo es la causa de aquellas dolencias o si es que esas enfermedades, preexistentes, aumentan la necesidad de dormir.

De cualquier manera, el estudio indicó asimismo que los riesgos se incrementan para las personas que acostumbran echar una siesta durante el día, a pesar de haber dormido un tiempo suficiente por la noche. También señala que las siestas diurnas pueden ser consecuencia de una fatiga asociada con ciertas dolencias que con el tiempo pueden provocar enfermedades graves.

En la investigación participaron 116.632 personas con edades de entre 35 y 70 años y provenientes de 21 países, y cuyos historiales médicos fueron seguidos en promedio por 7,8 años.

Fuente: actualidad.rt