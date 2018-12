Agreden a balazos a hombre en la madrugada

Tres balazos, dos en el pecho y uno en el cráneo, recibió un hombre la madrugada de ayer al ser agredido afuera de un domicilio de la colonia San Luis.

Fue a las 1:50 horas cuando residentes de la calle Del Plomo reportaron a las autoridades que en el lugar se había registrado una balacera y que una persona del sexo masculino estaba lesionada.

Al sector acudieron agentes de la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja, quienes ubicaron al perjudicado a la altura de la intersección con la rúa San Javier.

El hombre estaba tirado en el suelo y a simple vista se le apreciaban tres impactos de proyectil de arma de fuego, dos en la caja torácica y otro en la región craneal.

Los socorristas estabilizaron al afectado y lo trasladaron a un hospital del Isssteson, donde quedó internado.

Los oficiales acordonaron el lugar y minutos después arribaron elementos del Departamento de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, para realizar el levantamiento de evidencias.

La identidad del lesionado no se pudo establecer; sobre la forma en que sucedió el ataque y quien lo perpetró no se pudo recabar información debido a que en el domicilio no había más personas cuando sucedió el hecho.

Un agente del Ministerio Público del Fuero Común especializado en homicidios, feminicidios y lesiones graves dolosas inició la integración de la averiguación previa.