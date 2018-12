Trae una agenda muy cargada la “Gober”

Seguirá el Estado con mando de seguridad

No da la cara diputada federal de Morena

Que vive en otro mundo director policial

Trae una agenda muy cargada la “Gober”…Quien vaya que casi “se anda partiendo en dos o más”, para solucionar algunos problemas y adelantarse a otros, es la gobernadora Claudia Pavlovich, como lo exhibe el que aquí interviniera para conjurar el paro laboral que había en el Cobach, porque no les pagaron el aguinaldo, y a nivel nacional acaba de participar en la cumbre de la Conago. De ese pelo.

Pues en lo que corresponde al conflicto del Colegio de Bachilleres (Cobach), desde el lunes los empleados sindicalizados habían paralizado actividades en los 33 planteles, en perjuicio de 32 mil estudiantes, porque los ex funcionarios de la pasada administración federal no cumplieron con el envío del subsidio para el pago de esa prestación y otras, de ahí que “los dejaran colgado$ de la brocha”.

Es por eso que Pavlovich Arellano tuviera que entrarle al quite para cabildear con la Federación y de paso tener que hacer malabare$ para subsanar o reponer ese déficit financiero que les dejaran, por un monto de $52 millones de pesos, y es que por otro lado también tenían pendiente el pago de otra millonada navideña para los jubilados y pensionados del Isssteson, de ahí que no la tenía nada fácil. Así el dato.

Razón por la cual es que a la “Gober” no le quedara “díotra”, más que apoquinar de los dineros estatales, para resolver esa problemática de carencia de lana que aquejaba a 2 mil 400 trabajadores de ese sistema educativo de Preparatoria, por ser unas chri$tma$ que se les debían desde el pasado 30 de noviembre y que es por lo que durante dos días cerraron las instalaciones de esos centros escolares. ¡Tómala!

Así estuvieron esos buenos oficios mostrados por Claudia, a la hora de llevar a cabo esas gestiones con las instancias federales, como se lo reconociera el mismo superdelegado gubernamental de Morena, Jorge Taddei, por ser la que sacara adelante esa tarea, con todo y que es una deuda federal total de $62.3 millones de pesos, que igual incluye el importe del alza salarial que les autorizaran en septiembre.

Pero por si eso fuera poco a la par la Mandataria Estatal también participó en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en la que se vieron las caras con el “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, para desde ya ir viendo de a cómo van a quedar con lo del presupuesto para el 2019, con la finalidad de que las Entidades sigan contando con recursos para la ejecución de programas. ¡Órale!

Y tan bien dicen que les fue con el ya Presidente de la Nación en funciones, que en ese acercamiento acordaron la forma en que habrán de operar de aquí pa´l real, además de que ahí mismo pactaron lo que será el venidero encuentro que sostendrán, que no es lo mismo que encontronazo, mismo que habrán de celebrar en Querétaro, por lo que en esos buenos términos es en los que dicen que quedaran. ¿Será?

Aunque por si eso fuera poco la Ejecutiva aprovechó el viaje para tocar varias puertas, entre ellas la del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares; mientras que ayer se vería Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y Crédito Público, para apalabrar y adelantar lo presupuestal, además de asegurar el convenio de la subsidiada de la CFE, para la tarifa especial de verano de Sonora.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Seguirá Estado con mando de seguridad…Y la que finalmente quedó clara y aclarada, es la función que tendrán los superdelegados estatales de la administración Lopezobradorsista, al menos en lo que tiene que ver en materia de seguridad, después del reversazo que diera la primer autoridad federal o Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la encerrona que tuviera con los de la Conago. ¡Palos!

Toda vez que ante el cuestionamiento que le hicieran algunos gobernadores, lo que es Andrés Manuel optó por dar marcha atrás a lo que era su propuesta inicial, de que dichos representantes fungieran como secretarios técnicos en las reuniones de gabinetes de seguridad estatales, determinándose que los que llevarán la voz de mando serán los propios ejecutivos, por contar con una mayor visión e información.

Y es que por sentido común se deduce, que por ser una temática tan sentida para la ciudadanía, que no se podía dejar al libre criterio de un delegado que no tiene el manejo de “todos los hilos” en ese rubro, por no estar cercano a la operatividad policial, es por eso que vieran con muy buenos ojos esa modificación de opinión de López Obrador, por ser lo más lógico y práctico. De ese tamaño.

Para el caso igualmente se “palomeó” que los “Gobers” harían el uno-dos con un secretario técnico que será designado directamente por Alfonso Durazo Montaño, el mandamás de Seguridad y Protección Ciudadana, para que haga las veces de enlace con los Estados y así poder coordinarse, en aras de aterrizar todas la estrategias contra la delincuencia, al conformar un solo frente. Ni más ni menos.

Luego entonces y una vez aclarado ese punto, que a todos traía muy inseguros, es que desde ya se está notando el cambio, como lo demuestran las madrugadoras reuniones que han venido realizando para analizar como está la situación de la inseguridad por estos lares, al igual como la que todos los días ha encabezado AMLO desde su llegada, con lo que de alguna manera les ha puesto el buen ejemplo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

No da la cara diputada federal de Morena…Dan cuenta que a la que le queda aquello de que, ¡caras vemos, convenencieras no sabemos!, es a la hoy diputada federal de Morena, Wendy Briceño Zuloaga, por de a cómo en enseñara el cobre, a la hora de sacarle al bulto para no dar una explicación en torno al disfrazado “regalo de Navidad” que les darán con cargo al dinero de los mexicanos. ¡Ñácas!

Ya que con todo y la bandera de austeridad y de cero privilegios que enarbolaran para llegar a ese “hue$o” legislativo, resulta ser que empezando y ya incurrieron en su dizque primer “manoteo”, por la forma en que se condonarán el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por concepto de sus aguinaldos, es decir, nomás no van a pagar el respectivo gravamen, como si lo hace cualquier trabajador. Así el abu$o.

De ahí que derivado de ese trato preferencial que les darán a los legisladores, que se traduce en esa gratificación, ahora recibirán una bolsa de $233 mil 755 pesos “por cabeza”, al sumársele otros conceptos, lo que aquí y en China resulta por demás insultante, como lo reconociera el morenista y coordinador del Senado, Ricardo Monreal, de que se ve mal que ¡en casa de herrero haya azadón de palo!

Y tan la doble cara de Briceño Zuloaga denotó tener maldad, que “se tiró a perder”, al por medio de su asistente mandar a decir que tenía una agenda muy cargada y que no podía dar entrevistas, eso una vez que le informarán de la temática que se trataba, en lo que olió a una vil excusa, siendo que cuando andaban en campaña sí aprovechaban todos los espacios para “jugarle el dedo en la boca” al electorado.

En tanto que la que con acción retardada, pero sí se reportó al noticiero Reporte 100, del colega Juan Carlos Zúñiga, es la legisladora Lorena Valle, también del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero solamente para salir con puras evasivas y justificaciones que ni ella se cree, cuando lo cierto es que están haciendo lo mi$mito del pasado, cuando se despachaban del presupuesto público.

A tal grado es cuestión de voluntad el “no encajar la uña” de má$, que Monreal ya les demostró que sí se puede el “no pasarse de cochi$”, ya que los senadores sí liquidarán el famoso ISR. ¡Glúp!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que vive en otro mundo director policial…Ahora sí que el que todo hace indicar que vive en otro mundo o muy descoordinado de su jefe y Comisario General de la Policía de Hermosillo, Luis Alberto Campa Lastra, es el director de Tránsito Municipal, Jesús Durón Montaño, al salir que con el programa “Policía a Bordo” se redujeron a cero los robos y vandalismo en los camiones urbanos. ¡Ajá!

Lo anterior si se toma en cuenta que hace unos día el propio Campa Lastra reconociera que prácticamente ya habían sido rebasados por esos hampones, a los que les ha dado por asaltar esos ruleteros, de ahí que propusiera una mayor suma de esfuerzos de otras instancias, por nomás “no acabársela” con esas asaltadas, que según el último reporte ya sumaban más de medio centenar. ¡Pácatelas!

Es por lo que extraña “la echada” o declaración de Durón Montaño, con relación a que según él todo está “color de rosa”, en cuanto a esa modalidad delictiva que ha ido a la alza, lo que ha preocupado hasta a los promotores de la organización llamada Vigilantes del Transporte, que incluso cuestionaran las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, por no atraparse a esos ladrones. ¡Vóitelas!

Casi por nada es que Jesús sí que se está exponiendo a que le digan: ¡Sí Chuy!, por como a todas luces está intentando “tapar el sol con un dedo”, con referencia a esa alta incidencia de atracos contra los camioneros y para prueba están los dos registrados el pasado lunes y casi a la misma hora, uno de ellos a una unidad de la Ruta 18, en el céntrico cruce la bulevar Luis Encinas y Periférico Oriente. ¡Zaz!

A ese extremo está exhibiendo andar en otro “canal gabacho” el de Tránsito Municipal, por sus dichos no corresponder a lo que está sucediendo, al manejar que como resultado de los rondines diarios que realizan en colonias del Norte de la ciudad, supuestamente redujeron a nada esos hechos, cuando lo cierto es que en la práctica las cosa es otra, ante lo que Campa le debió haber dicho: ¡No me ayudes compadre!

Correo electrónico: [email protected]