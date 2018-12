Modric rompe el silencio tras ganar Balón de Oro: “Nadie me ha regalado nada”

Diversos sectores del medio futbolístico e internacional, así como cientos de aficionados, criticaron severamente los múltiples premios que ha recibido Luka Modric tras su eficaz año, donde, además de ganar la Champions League, fue pieza clave para que Croacia llegara a la Final de Rusia 2018.

Sabedor de la oleada de cuestionamientos, Modric habló con la revista GQ sobre los galardones que ahora tiene en sus vitrinas, ahí afirmó que se siente satisfecho con ellos debido a que nadie le ha regalado nada. Mientras que, respecto a las críticas, se congratuló de que “otros se han dado cuenta de que el fútbol no es sólo goles, goles y goles”.

“El camino ha sido largo y duro, pero por eso mismo me hace más feliz todo lo que me está pasando ahora. Todos los reconocimientos, como el ‘The Best’ o el ‘Balón de Oro’ saben mejor cuando eres consciente de que nadie te ha regalado nada. A mí nadie me ha regalado nada, todo lo he conseguido a base de trabajar”, dijo el futbolista del Real Madrid.

Aunados a todos los reconocimientos que se ha embolsado, incluyendo el del Mejor Futbolista de la pasada Copa del Mundo, el mediocampista de 22 años se hizo del galardón ‘Hombre GQ al Mejor Deportista’, el cual entrega la citada publicación.

“Es verdad que he tenido que ganar muchas cosas para que sucediera como ganar tres ‘Champions’ seguidas y llegar con un país tan pequeño como Croacia a la final del Mundial, que era algo casi inimaginable”, sostuvo Modric.

Fuente: SDP noticias