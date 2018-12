Gestiona gobernadora Claudia Pavlovich apoyos federales para Sonora

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se reunió con el Secretario de Hacienda Federal, Carlos Urzúa Macías, ante quien gestionó recursos para al cumplimiento de obras federales inconclusas, así como necesidades de los municipios en Sonora. La mandataria expuso las necesidades a resolver en Sonora, como obras de infraestructura social, el proyecto Home Port en Puerto Peñasco y la culminación de la presa Pilares.

La Gobernadora manifestó que Urzúa Macías se mostró abierto ante los planteamientos que se le hicieron y con una postura a trabajar en equipo con el Gobierno del Estado para que los programas federales beneficien a todos los sonorenses.

Acompañada por Raúl Navarro Gallegos, Daniel Galindo Ruiz y Natalia Rivera Grijalva, secretario de Hacienda, tesorero del Gobierno del Estado, y jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, respectivamente, la gobernadora Pavlovich expuso las necesidades a resolver en Sonora, como obras de infraestructura social, el proyecto Home Port en Puerto Peñasco y la culminación de la presa Pilares.

Informó que el paquete económico para el ejercicio fiscal del próximo año, con un presupuesto de 68 mil 432 millones de pesos, contempla un gasto del 78 por ciento en el rubro social. “Se proyectó un presupuesto donde se fortalece el gasto social, reduce el gasto de servicios personales y fomenta el desarrollo municipal”, enfatizó Pavlovich Arellano.

Añadió que en la reunión atendieron temas relacionados a participaciones federales para concluir el año, así como lo conducente a 2019 y las obras a desarrollarse en el territorio sonorense. La gobernadora Pavlovich reconoció además la buena comunicación y la relación cordial que existe con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con quien también ha realizado gestiones para atraer más beneficios a los sonorenses.

Existe una gran confianza que tanto al país como al estado, les va a ir bien, se ha trabajado con mucha coordinación con el equipo del presidente de México, para que a Sonora le vaya bien y seguramente así será, enfatizó la gobernadora Pavlovich.

Un caos el tráfico de peatones y vehículos en el centro comercial de Hermosillo

Las autoridades municipales de Hermosillo deben de desalojar las banquetas del centro de la ciudad (primer cuadro), para que las personas puedan transitar seguras sin temor a que las atropelle un vehículo. En las cercanías del mercado municipal, las banquetas son ocupadas por vendedores fijos, semifijos y ambulantes, en donde se expenden productos de venta rápida, como “chucherías” de diferentes cosas, desde pulseritas hasta perros calientes (Hotdogs).

Nada más por citar una calle, la Matamoros, desde la calle Yucatán, qué moderno, (Luis Donaldo Colosio), pues, hasta la Aquiles Serdán, todas las banquetas se encuentran invadidas por comerciantes sin dejar espacio para los peatones, que tienen que bajarse y caminar por media calle, poniendo en riesgo sus vidas y en “aprietos” a los conductores de vehículos, que tienen que ponerse bien “truchas” para evitar accidentes.

Entiendo que el Ayuntamiento necesita dinero y que las ventas de “piso” les dejan muy buen dinero, pero primero está la seguridad de las personas que acuden al centro comercial para comprar los diversos artículos con motivo de Navidad y fin de año, desde juguetes para los niños, muebles para el hogar y hasta regalos. Sí se ven policías (cadetes) en las esquinas mirando para todos lados, supuestamente para evitar robos en los comercios y compradores.

Es más importante desocupar las banquetas de vendedores, que colocar a un policía en cada esquina de la ciudad. Además, hacen falta agentes de Tránsito para que vigilan el tráfico y le digan a la gente cuando deben de cruzar las calles y por donde, ya que todos lo hacen por donde les parece mejor. Esto representa un peligro porque las personas salen de entre los carros estacionados y con chamacos de todas las edades, desde bebés hasta niños y jóvenes.

Ojalá que la alcaldesa Célida López Cárdenas, se dé una vuelta por el primer cuadro de la ciudad, para que por sí sola compruebe lo antes señalado…Así como la calle Matamoros, existen otras. También hay comercios establecidos que sacan la mercancía a las banquetas, me supongo que pagan un extra por invadir los espacios de los peatones. Como lo he señalado en varias ocasiones, en Hermosillo hace falta orden en la vialidad y al parecer esto no les interesa a las autoridades.

Ernesto Munro ya es el nuevo dirigente del PAN en Sonora por tres años (2018-2021)

Al retirar la demanda ante el Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional (PAN), por supuesto fraude electoral, el exaspirante a dirigir el blanquiazul en Sonora, Jesús Díaz Beltrán, prácticamente legalizó la elección del pasado 11 de noviembre, en donde el candidato ganador fue Ernesto Munro Palacio. Este jueves le entregan la constancia al nuevo dirigente y el próximo domingo 09 de diciembre, a las 12:00 horas, le tomarán la protesta a la nueva dirigencia estatal.

El presidente de la Comisión Estatal Organizadora del proceso de renovación del PAN Sonora (CEO), Eduardo Romero Campa, informó que la Comisión de Justicia del CEN, durante la sesión de este miércoles, ratificó el triunfo de la planilla encabezada por Ernesto Munro Palacio para dirigir el Comité Directivo Estatal del PAN 2018- 2021, integrada por:

Lisette López Godínez, Secretaria General; Luis Agustín Rodríguez Torres, Zulma Elizabeth Galaz Angulo, Santiago Meza Ojeda, Martha Patricia Espinoza Casillas, Gustavo Roberto Pacheco Alarcón, María Guadalupe Morales Cota y Juan Pablo Gutiérrez Cárdenas.

“El proceso electoral celebrado el domingo 11 de noviembre”, señaló Romero Campa, “fue un ejercicio democrático, si bien es cierto de competencia, se llevó a cabo con respeto, con una participación superior al 63 por ciento del padrón de militantes en la entidad”.

“Es importante señalar que el PAN es el único Partido a nivel nacional que eligió a sus dirigentes de manera democrática mediante el voto libre y secreto de sus militantes, y con ello se da inicio a la renovación del partido en la entidad”, enfatizó el Presidente de la CEO.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

