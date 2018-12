Cardi B y Offset terminan tras un año de matrimonio

Todo parece indicar que Cardi B y Offset se precipitaron cuando tomaron la decisión de casarse puesto que hoy anuncian que su unión no funcionó.

Vía Instagram la rapera anunció la separación con el rapero de Migos: “Las cosas simplemente no han funcionado entre nosotros durante mucho tiempo y no es culpa de nadie, pero creo que simplemente crecimos fuera del amor…Ya no estamos juntos”.

Cabe recordar que la expareja se casó en secreto en septiembre de 2017; sin embargo, esta información se dio a conocer en junio de 2018.

Un mes después, en julio, Cardi debutó en la maternidad con el nacimiento de su hija, Kulture.

Fuente: SDP noticias