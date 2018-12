Huele mal licitada de carros recolectores

Huele mal licitada de carros recolectores…Y la que sí que “huele mal”, es la licitación para la compra de 30 camiones para la recolección de basura del Ayuntamiento de Hermosillo, que el pasado viernes anunciara el Oficial Mayor, Daniel Sánchez González, por dizque de origen estar viciada o ladeada, al según esto violarse la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del sector público.

En esos términos está la ventaneada que “le pegaran” a Sánchez González y sus malas compañías, por como los operadores de la empresa Rental Solutions, con sede en Querétaro, le están exigiendo a la Comuna hermosillense la cancelación de esa supuesta amañada licitada, con la que favorecieran a la compañía Clear Leasing para la adquisición de esas unidades para recolectar el basurerío. De ese pelo.

Lo anterior no sólo porque por medio de esa simulación de concurso incumplieron con los tiempos y los medios para publicarla, sino además por de a cómo afectaran las arcas del Municipio, ya que prefirieron pagarle $144 millones de pesos por ese contrato a Clear Leasing, es decir, $50 millones más de la propuesta presentada por Rental Solutions, en cuya diferencia podría estar el negociazo redondo. ¡Zaz!

Y es que partiendo de ese convenio que pactara la administración presidida por la alcaldesa, Célida López Cárdenas, el costo por vehículo es de un millón 800 mil pesos, de ahí que el monto mensual a cubrir será de $4.8 millones, que sumado por 30 meses da un total a pagar de esos $144 millones, y todavía sujeto a que la entrega sea por allá en los meses de febrero y marzo, y quién sabe si todavía cumplan. ¡Ñácas!

En tanto que Rental Solutions, vía su representante, René Castro Servín, destaparon que ofrecieron dos esquemas de renta, uno sin pago inicial, y otro con anticipo, y al final donarían esos carros, siendo el plan más caro, el sin un adelanto, que era de $100 mil pesos aproximadamente por cada uno, sumando $3 millones 95 mil pesos al mes, por esa treintena, que darían $90 millones al final. ¡Qué tal!

Eso aunado a que le entrega sería en un máximo de entre 30 y 45 días, o séase, en la segunda o tercera semana del próximo enero del 2019, y con las especificaciones de las cajas y marcas que Servicios Públicos Municipales requieren y que son con las que menos inversión de mantenimiento tienen, de ahí el porque de las sospechas, de que finalmente optaran por la opción más costosa y tardada. ¡Tómala!

No por nada es que en un primer momento ni la cara dieran, al salir con que más tarde emitirían un comunicado oficial para aclarar una operación que a todas luces tiene un olor fétido y sucio, por no cuadrar las cuentas ni el hecho, de que estando en plena austeridad, por la presunta carencia de recursos, lo que es con esa compradera estén pagando más, al no aceptar una mejor alternativa. ¡Pácatelas!

Pero como todo tiene una razón de ser, quien filtran que podría estar detrás de la promoción de la adjudicación de ese millonario contrato para privilegiar a Clear Leasing, es el mal afamado ex funcionario padresista, Francisco Monge, alías “El Pancho Plata$”, quien coincidiera con Célida en sus tiempos de panista, que es por lo que especulan que “ahí pudiera esta el detalle”, como decía “Cantinflas”. ¿Será?

Deja Federación sin aguinaldo al Cobach…Los que se está demostrando que sí que “dejaron la víbora chillando”, son los del Gobierno federal saliente, por los saldos deficitarios que están saliendo a flote, al ni siquiera asegurar la lana para el pago de los aguinaldos de algunas instituciones como el Colegio de Bachilleres (Cobach), de ahí que ayer parar 33 planteles, afectando a 32 mil estudiantes.

Es por eso que los del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobs), del que es cabecilla el sempiterno de Jesús Alfredo Lugo Gámez, tomaran las instalaciones como medida de presión, a fin de que les cumplan con la liquidación de esa prestación de fin de año, después de que el pasado viernes venciera el plazo y nomás no vieran nada claro, por esa negligente falla de la Federación.

De ahí que desde las 06:00 horas más de 2 mil empleados de todas las áreas de esa “Prepa”, no la pensaran dos veces para sumarse a ese paro y el cual se hablaba que sería permanente o hasta que les depositaran lo que les deben, que en acumulado representan alrededor de $52 millones de pesos y que según esto no les llegó por lo de la transición o cambio de la administración gubernamental. ¡Palos!

No obstante y que trascendiera que ya se había conseguido una parte de ese subsidio que está pendiente desde noviembre, pero el que todavía no alcanzaba para la repartición completa de esos christmas, de ahí que primero proyectaban asegurarle esa pagadera al personal sindicalizado, por ser los más grilleros, y ya después a los de confianza, para que éste día ya se presentaran a laborar. ¡Habrá que ver!

Y tan mal quedaron los que se fueron, que lo que es el fantasmal delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), un tal Antonio Zepeda, simplemente “se tiró a perder”, porque al buscársele para conocer su versión, nomás no contestó “el cel” o quién sabe si ya no esté trabajando, por aquello de que con la nueva gestión del “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, iban a desaparecer las delegaciones.

Luego entonces esa es “una plana que deberá corregir” el ahora superdelegado Lopezobradorsista, Jorge Taddei Bringas, porque lo que es hasta ahora, el Gobierno del Estado es el que le había saliendo al quite, para solucionar esa falta de cachata, en lo que se las enviaba la SEP, deficiencia que estilan que no es privativa de Sonora, sino de la mayor parte de esos sistemas educativos en el País. ¿Cómo la ven?

Espera Supremo Tribunal justicia financiera…Como la esperanza muere al último, quien está dando visos de tener fe, en que les haga justicia, y no la revolución, sino el nuevo gobierno federal, encabezado por el justiciero de Andrés López Obrador, es el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Francisco Gutiérrez, como sería enviando más presupuesto a la instancia estatal.

Pues de acuerdo a lo vaticinado por Gutiérrez Rodríguez, de concretarse las expectativas de esa mejoría presupuestal, que en su caso el requerimiento es de mil 500 millones de pesos para el próximo año, eso les permitiría invertir en la infraestructura para los juzgados, con la finalidad de ampliar la cobertura en los distritos judiciales y así poder elevar la calidad que ya han logrado. De ese tamaño.

Porque en base a las proyecciones que se trae don Francisco, y que aseguran que no son puro “Pancho”, los planes son los de recuperar todos los distritos judiciales para que ofrezcan el servicio Penal, ya que de las ocho jurisdicciones distritales que estaban en estambay, después de que quedaran fuera, ya han rescatado las de Huatabampo y Puerto Peñasco, nos faltan Cananea, Ures, Cumpas, Sahuaripa, Álamos.

Ante lo que se deduce del porque cada vez que puede Gutiérrez manda ese esperanzador mensaje, de que confían en que los apoyen con los dineros necesarios para estar en condiciones de garantizar una óptima operatividad, por aquello de que el buen Juez por su casa debe empezar, a la hora de darle la mejor atención a los usuarios, en vez de “andar haciendo milagros” para poder sacar la chamba. ¿Qué no?

Casi por nada es que se diga, el que los integrantes de ese posicionado y cada vez más respetado Poder Judicial sonorense, casi casi “están cruzando los dedos”, para que con Andrés Manuel le vaya mejor a Sonora, y eso se les vea reflejado en su partida presupuestaria, que inicialmente era de $2 mil 400 millones para cumplir su necesidades, no necedades, pero que le bajaron por la tendencia a la austeridad.

Hace relevo de lujo Vicefiscal de Procesos…Con todo y que pasara desapercibido, pero el que dicen que cumplió con su labor de Fiscal interino, es el Vicefiscal de Procesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Aurelio Cuevas, después de que se quedara el frente de esa institución, en lo que elegían a la hoy titular, Claudia Indira Contreras, tras las sorpresiva renuncia de Rodolfo Montes de Oca.

Ya que de acuerdo a la percepción generalizada que quedara, derivado de su discreta, pero efectiva actuación como relevo, consideran que Cuevas Altamirano tuvo el tacto y la capacidad para mantener a flote ese barco justiciero, en lo que el Congreso del Estado llevaba a cabo el proceso para la designación de lo que sería el nuevo Fiscal, entre un total de una cuarentena de ciudadanos que se apuntaran. ¡Órale!

Es por lo que dan por descontado, que el también apodado “Cachorro Plateado” de Cuevas Altamirano, recibiera la palmada y las gracias de su ex compañera de chamba o Contreras Córdova, ya que igual se desempeñaba como Vicefiscal de Feminicidios y Delitos por razones de Género, por haber cumplido con esa encomienda de detener el cerco en esa área que tiene relación con la seguridad. Así el dato.

Así que una vez que Claudia Indira hiciera historia, al convertirse en la primer mujer que preside esa dependencia, por haberse demostrado que era el mejor perfil de la terna de tres finalistas que quedaran, es por lo que deduzcan que Aurelio ya se ganó el derecho a ser ratificado en la posición a la que volviera, luego de que se haga la consabida evaluación y reestructuración.

No obstante y cualquiera que sea el caso, pero dan cuenta que lo que es Cuevas ya debe sentirse satisfecho por haber respondido a las confianzas y expectativas que de él se tenían. A ese grado.

