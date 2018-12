Recupera Telemax sanidad financiera

Ante diputados locales, el director de la televisora estatal, Daniel Hidalgo Hurtado, dijo que en los tres últimos años se logró sacar adelante “el barco que se hundía”

Telemax es una empresa sana, que paga puntualmente todos los impuestos federales y estatales; el IMSS, Infonavit y todos los compromisos laborales y fiscales, destacó el director de la Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V., Daniel Hidalgo Hurtado, al exponer en el Congreso del Estado el avance registrado en los recientes tres años de este medio de comunicación.

El directivo dijo que para nadie es desconocida la mala situación financiera que vivía la empresa y lo que sufrían los trabajadores y sus familias, no obstante se asumió el reto de sacar adelante “el barco que se hundía”.

Hidalgo Hurtado, comentó que al inicio de la administración se tenían compromisos por 150 millones de pesos de los cuales 16.4 millones para cumplir las obligaciones laborales (nómina y aguinaldos); solventar riesgos de embargo por adeudos con el SAT por 16.8 millones de pesos de los años 2014 y 2015; deuda de 3 millones al IMSS correspondiente al trienio 2012-2015 por retenciones no entregadas a la autoridad.

Además, de la necesidad a inicios de 2016 de hacer frente a 13.6 millones de pesos por la concesión comercial, única fuente de ingresos de la televisora.

“Sabemos que aún falta mucho por hacer, tenemos aún bastantes metas por cumplir, pero con orgullo puedo levantar el rostro y decirles claramente que Telemax es una empresa con finanzas sanas, pagamos puntualmente los impuestos federales, los estatales, el Seguro Social, el Infonavit, y todos nuestros compromisos laborales y fiscales”, subrayó.

El director de Telemax también detalló la exigencia que se tenía al inicio de la administración de 35 millones de pesos para la segunda etapa de digitalización y la deuda por 1.6 millones de pesos por impuestos del 2% sobre nómina y otros por 2.7 millones de pesos más. Además hubo que enfrentar demandas fiscales o juicios por acciones lesivas interpuestos contra la televisora por un monto de 41 millones de pesos.

Se tomó la determinación de enfrentar todos esos compromisos para sostener una empresa con casi 60 años de historia y para no perder la concesión comercial, que una vez ya pagada, se valuó en 10 millones de dólares y se garantizó su operación comercial hasta el año 2029.

Para ello se emprendieron estrategias como el incrementar las ventas, a la par de recuperar la credibilidad y confianza de los televidentes y patrocinadores, con un resultado positivo a la fecha al pasar de 55 millones de pesos a 93 millones de ingresos por ese concepto, para lograr a partir del 15 de septiembre de 2015, el pago puntual de nómina, impuestos e Infonavit.