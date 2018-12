Luis Miguel, el más escuchado en Spotify y Apple Music en 2018

Spotify, la plataforma de música en streaming, anunció este martes las tendencias de artistas, canciones y listas de reproducción que encabezaron este año, comenzando por un aumento de más del 50 por ciento en la audiencia de “El Sol”, Luis Miguel, desde abril de este año.

De acuerdo al reporte, el artista mexicano se mantuvo por encima de los 6 millones de oyentes mensuales a nivel global, tras el lanzamiento de la serie basada en su vida, lo que le permitió romper el récord de más streams realizados durante una semana para un artista en México.

Con más de 4.5 millones de reproducciones, así es como Luis Miguel se corona en el primer lugar de la lista de los ‘Artistas más escuchados en México’ durante el 2018, seguido de los reggaetoneros Ozuna, J Balvin, Bad Bunny y Maluma en los primeros cinco puestos.

Artistas más escuchados de Spotify en México

1. Luis Miguel

2. Ozuna

3. J Balvin

4. Banda MS

5. Bad Bunny

6. Maluma

7. Daddy Yankee

8. Sebastián Yatra

9. Shakira

10. Alejandro Fernández

Por otro lado, Apple Music compartió recientemente la lista de lo más escuchado en México a través de su plataforma de streaming, donde el disco de ‘Grandes Éxitos’ de Luis Miguel también se colocó en el primer lugar, además de su álbum ‘¡MÉXICO Por Siempre!’ en el noveno puesto.

Top 10 álbumes de Apple Music en México

1. Grandes Éxitos / Luis Miguel

2. Odisea / Ozuna

3. Dua Lipa / Dua Lipa

4. ÷ (Deluxe) / Ed Sheeran

5. Coco (Banda Sonora Original en Español) / Various Artists

6. The Greatest Showman / Various Artists

7. Sobre El Amor Y Sus Efectos Secundarios…Y Unas Cuantas Cosas Más / Morat

8. La Mejor Versión De Mí / Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

9. ¡MÉXICO Por Siempre! / Luis Miguel

10. Me Dejé Llevar / Christian Nodal

Fuente: SDP noticias