Los peligros ocultos de tus suplementos dietéticos…

A menudo, los suplementos alimenticios, son el “atajo” que ingerimos para reducir peso más rápido, aumentar nuestro placer sexual o, bien, lograr ese cuerpo fitness y saludables que tanto nos promociona la mercadotecnia; sin embargo, los suplementos dietéticos ocultan peligros que nos pueden llevar a la muerte…

“Los suplementos dietéticos contienen ingredientes como vitaminas, minerales, hierbas, aminoácidos, y enzimas. Y a diferencia de los medicamentos, los suplementos no sirven para tratar, prevenir o curar enfermedades”, describe el Department of Health and Human Services de los Estados Unidos.

Ingredientes “peligroso” de los suplementos dietéticos

Aunque los suplementos alimenticios tienen como objetivo “mejorar la salud”, un reciente estudio publicado en la revista científica JAMA Network Open, encontró que éstos pueden tener 750 sustancias adversas para la salud.

“Entre los ingredientes escondidos en los suplementos se encuentra la dapoxetina, un antidepresivo que no está aprobado por los Estados Unidos, y sibutramina, que es parte de algunos suplementos para bajar de peso, y que ha demostrados riesgos cardiovasculares”, señala el estudio.

Lamentablemente, muchos de estos ingredientes nocivos no se encuentran presentes en las etiquetas de los suplementos dietéticos. Además se suele retirar del mercado cuando se ha demostrado que genera reacciones perjudiciales en la salud.

Por esto es recomendable que evites la ingesta de suplementos dietéticos, a excepción que el médico te lo recomiendo. ¡Cuidado!

Fuente: Salud 180