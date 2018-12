Logran pesistas de Sonora 23 medallas

Los pesistas de Sonora consiguieron 23 medallas en la primera parte del Torneo Nacional del Pavo con sede en San Luis Potosí, San Luis Potosí.

Después de concluidas las categorías Sub-13, Sub-15 y Sub-17 en ambas ramas, los levantadores sonorenses sumaron nueve preseas de oro, seis de plata y ocho de bronce en donde compitieron atletas infantiles y juveniles.

Las premiaciones fueron en base al biatlón (total de kilos levantados por los halteristas) es decir la suma del arranque y de la modalidad de envión; en total participan más de 500 atletas de 27 entidades.

Los sonorenses que ganaron campeonatos nacionales y medallas de oro fueron: Jordan Navarro (Sub 13 en 55 kilos), Rodolfo Ruiz (Sub 13 en 44), Christian Grijalva (Sub 13 en 73), Naomi Montes (Sub 15 en 45), José Figueroa (Sub 15 en 44), Juan Verdugo (Sub 17 en 50), Randú Amaya (Sub 15 en 40), Daphne Guillén (Sub 17 en 59) y Pedro Castillo (Sub 15 en 81).

Mientras que las preseas de plata las lograron Luis Camacho (Sub 13 en 44 kilos), Danna Sánchez (Sub 13 en 59), Anthony Vázquez (Sub 15 en 49), Francisco Javier Flores (Sub 15 en 67), Karla Ortiz (Sub 17 en 58) y Juan Barreras (Sub 17 en 61).

Las de bronce fueron para Aly Miroslava González (Sub 13 en 61 kilos), Ian Barrera (Sub 13 en 61), Alondra España (Sub 13 en 59), Aneth Sandoval (Sub 15 en 49), Ramón Arce (Sub 15 en 73), Omar Aniceto (Sub 17 en 55), Germán Medina (Sub 17 en más de 102) y Valeria Martínez (Sub 17 en 49).

Las acciones del certamen de halterofilia –primer filtro para la preselección nacional hacia los Juegos Panamericanos Lima 2019– culminarán con la presentación de los pesistas de Primera Fuerza en donde destacan varios sonorenses como las medallistas internacionales Patricia Domínguez, Eva Gurrola y Anacarmen Torres.