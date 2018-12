Galardonan a “Hombre de acero” por 200 maratones

La gran proeza del maratonista Jesús Sánchez Casillas lo convierte en un “Hombre de Acero” de carne y hueso, pero aún va por más tras pasar a la historia del deporte azteca como uno de los pocos mexicanos en llegar a la cifra de 200 participaciones en la distancia de 42 kilómetros.

Sánchez Casillas, de 63 años de edad, entró a ese selecto club de corredores de fondo después de que el pasado domingo participó en la tercera edición del Gran Maratón de Hermosillo en donde registró tiempo de cuatro horas y 17 minutos.

Ese hito fue premiado por la Comisión del Deporte del Estado de Sonora y recibió una placa con el lema de “Hazaña Deportiva”.

El siguiente objetivo de Sánchez Casillas –quien corrió su primer evento de 42K el 16 de diciembre del 2001– es la de competir en el Maratón de Boston 2019, respaldado por una tremenda trayectoria que plasma eventos alrededor de todo el país así como en Estados Unidos, Canadá, Alemania y España.

“Para poder ver acción en el Maratón de Boston me piden un crono de 4 horas y 5 minutos, por lo que estoy muy cerca; me siento seguro de lograrlo y así participar en ese evento tan relevante”, dijo.

La gesta heroica deportiva de don Jesús, quien nació en Jalisco pero toda su trayectoria como fondista la ha realizado por Sonora –a donde llegó a residir desde los 15 años de edad–, no sólo será exaltada en nuestra entidad sino que también la Asociación de Clubes de Corredores de Nuevo León también lo galardonará este sábado 8 de diciembre con el “Trofeo Hemeródormo” en el marco del Maratón Powerade Monterrey 2019.

“El día de ayer (domingo) el señor Rubén Romero (director técnico del organismo deportivo neolonés) me aseguró que está confirmada mi premiación; el 2013 me dieron un reconocimiento por llegar a 100 maratones o más y ahora me darán el de 200, el que sólo tienen tres o cuatro corredores en todo el país ya que no es fácil por ser un largo proceso en el cual avalan si son reales los datos y las participaciones”, comentó.