Filtran supuesta confesión de Cristiano Ronaldo sobre caso de abuso sexual

Un diario alemán se encargó de filtrar lo que sería la confesión de Cristiano Ronaldo sobre el caso de violación a Kathryn Mayorga, el cual ocurrió durante 2009 en los Estados Unidos.

Fue el portal Der Spiegel el que aseguró tener en su poder un documento proveniente del despacho de abogados del futbolista, donde Ronaldo admite haber abusado sexualmente de la joven.

“Ella dijo que no era correcto tener relaciones sexuales, ya que nos acabábamos de conocer, pero aún así me agarró el pene”, comienza el supuesto relato del astro luso.

“Ella dijo que no quería pero se puso a disposición. Se lo hice de lado, estaba acostada de lado en la cama y la penetré por detrás. Fue duro. No cambiamos de posición. Cinco o siete minutos. Tal vez ella tuvo algunos moretones cuando la agarré. Ella me dijo ‘Eres estúpido, imbécil, me obligaste’. Me disculpé después”, continúa el citado texto dado a conocer por el popular medio teutón.

Sin embargo, tales versiones han sido rotundamente negadas por Ronaldo y su entorno más cercano.

“Lo que se ha publicado es falso, sólo quieren promocionarse gracias a mi nombre. Espero tranquilo el resultado de la investigación, ya que nada me pesa en la conciencia”, dijo el crack de la Juventus en semanas recientes.

Fuente: SDP noticias