Cierran las puertas por dos días los 33 planteles Cobach de Sonora; por no pagar aguinaldo

Problema muy serio por el que están pasando los Colegios de Bachilleres de Sonora (Cobach), al cerrar las puertas lunes y martes (por lo pronto), los 33 planteles de la entidad por falta de pago de aguinaldos y otras prestaciones a los trabajadores. Se dice que los recursos ya están listos, nada más que por el cambio de poderes, no se pudo hacer la transacción. Creo que esto no pretexto para no cumplir con los compromisos con el personal sindicalizado. Aquí la falla fue de la secretaría de Educación Pública (SEP) federal. Un buen debut para Jorge Taddei Bringas.

Las autoridades del Cobach informaron que la SEP tampoco envió dinero para el pago de nómina del mes de noviembre, ni el incremento salarial de los trabajadores, por lo que el gobierno estatal tuvo que pagar…

Son 62.3 millones de pesos lo que debe la SEP de aguinaldos a los más de dos mil empleados administrativos, académicos y de servicios. Estos recursos se espera que lleguen de un momento a otro…Creo que el cambio de gobierno no tiene nada qué ver con malas administraciones, es que todo mundo anda en otras cosas y no cumplen con sus obligaciones.

Ahora si ni a quién echarle la culpa, porque ya no hay delegado de la SEP en la entidad y, el “súper delegado”, Jorge Taddei Bringas, apenas lleva un día hábil en el cargo público, como representante del Gobierno federal en Sonora. Lo importante que los trabajadores ya recibieron sus sueldos. Los gobiernos federal y estatal como quiera se arreglan. Además, la “línea es que no hay línea” y la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ya sostuvo una plática con el cananense para trabajar por el bien de los sonorenses. Por lo pronto este martes no habrá clases en los Cobach de la entidad.

Sale del Grupo Radio Centro Carlos Loret de Mola; ojalá que Televisa lo responde más

En el primer día hábil de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador cayó un periodista…Muy temprano de este lunes, se conoció la próxima salida del aire del Carlos Loret de Mola en su espacio en Grupo Radio Centro, que apenas tuvo una vida de ocho meses y que comenzaba a ser punto de referencia en la audiencia. Le queda todavía Televisa.

Después de conocerse la noticia, comenzaron a surgir diversas versiones acerca de los motivos de la salida. La radiodifusora argumentó que un cambio en la programación llevó a terminar con Sin Anestesia, a cargo de Loret. Se comenta que sorpresivamente el concesionario planteó al periodista condiciones inaceptables para seguir adelante con el programa, con el objetivo de forzarlo a tomar la decisión de dejarlo.

Señalan que cuando Loret de Mola respondió que no podía aceptar las condiciones, con un “me voy”, la empresa no chistó ni reclamó. Comentan que el periodista no ha querido decir nada en público porque está por iniciar un pleito contractual y hay un tema de confidencialidad. Está mal que le trunquen la carrera a un joven periodista…Ojalá que los motivos no sean políticos.

Diputados federales ya no podrán pedir adelanto de salario

Los diputados federales podrán solicitar anticipos de su dieta hasta por cinco meses; sin embargo, una reforma que impulsan los coordinadores parlamentarios podrá quitarles este beneficio… A partir de enero de 2019, cada legislador puede pedir a la Cámara de Diputados un anticipo de su sueldo con intereses, que va desde los 74 mil 672.32 pesos hasta los 373 mil 361 pesos.

Esta medida se ha tomado en otras legislaturas. En diciembre del año pasado, Excélsior dio a conocer que los inquilinos de San Lázaro solicitaron 14 millones 505 mil 190 pesos por anticipo de dieta. En esta ocasión, el pago con antelación se otorgará a petición del interesado, pero se le deducirán montos de resoluciones judiciales y las aportaciones que solicite el legislador por otros conceptos.

El anticipo se hará una vez al año, así que si piden el dinero entre enero y mayo se les podría dar hasta cinco meses de dieta; entre junio y julio hasta cuatro meses de dieta; en agosto hasta tres meses; en septiembre hasta dos meses; en octubre un mes, mientras que de noviembre en adelante no se otorgarán anticipos.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

