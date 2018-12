Descubren nuevo método que elimina la calvicie

Si lo has probado todo y aun así tu cabellera no crece, es porque los expertos no le habían dado ‘al clavo’ en la búsqueda para revertir la calvicie.

Ahora se sabe que, expertos de la Universidad de Nueva York, identificaron vías de señalización molecular que impide el crecimiento del cabello en piel herida.

Para el estudio se activó la vía de señalización Sonic Hedgehog (Shh), la cual es utilizada por las células para comunicarse entre ellas.

Identificamos que la activación de la vía de Shh reinstala un nicho dérmico regenerativo, llamado ‘papila dérmica.’

“Nuestros resultados muestran que la estimulación de los fibroblastos a través de esta vía active el crecimiento del cabello no visto anteriormente en la curación de heridas”, afirmó la investigadora principal del estudio, Mayumi Ito, Ph.D.

Con este hallazgo se espera que la piel madura vuelva a su estado embrionario (que es cuando más sale el cabello) para que produzca nuevos folículos pilosos.

