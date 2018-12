Desaparece científico que habría creado a las primeras gemelas con resistencia al VIH

He Jiankui, el científico chino que habría creado los primeros bebés genéticamente modificados y con resistencia al VIH, ha sido reportado como desaparecido por la Universidad del Sur de Ciencia y Teconología en Shenzhe, China.

Según informa el South China Morning Post, en este momento ninguna información es precisa salvo la de los canales oficiales, pero la Facultad desmiente que se encuentre detenido en su campus universitario o que haya sido arrestado por la policía.

He Jiankui recibió 41,5 millones de yuanes (121 millones 916 mil 400 pesos) en becas gubernamentales entre 2015 y 2016. No obstante, luego de revelar su proyecto, diversos medios chinos divulgaron la versión de que el director de la universidad, Chen Shiyi, ordenó que el científico regresara a Shenzhen para ser puesto bajo arresto domiciliario, lo que no ha sido confirmado.

He Jiankui ha sido calificado como el ‘Frankenstein chino’ después de que publicara en YouTube una serie de cinco vídeos donde afirmaba haber alterado el ADN de unas gemelas nacidas el pasado mes de noviembre.