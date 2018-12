Consigue Modric el Balón de Oro

Luka Modric cerró un año dorado y se confirmó como el mejor jugador de la temporada.

El capitán croata derrotó en la lucha por el Balón de Oro a Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann, que ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.

“Es una sensación única”, aseguró Modric, quien aprovechó para mandar un mensaje especial a Harry Redknapp, su ex entrenador en el Tottenham, a quien le adjudicó una decisión que repercutió en su mejora de juego.

“Fue cuando todavía estaba (Harry) Redknapp. Él me hizo retroceder la posición en el campo y a partir de ahí vi el juego de otra forma y creo que mejoré”.

Durante la premiación, los organizadores le presentaron a Modric un video de felicitación de la presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarović, y otro más de sus padres, a quienes les dedicó el reconocimiento.

“Cuando era chico sacrificaron todo para que pudiera conseguir mis sueños de jugar futbol. Me dieron fundamentos y valores de vida. Gracias a ellos hoy estoy aquí”, indicó.

Modric dejó en el camino al resto del Top 10, integrado por Kylian Mbappé, Lionel Messi, Mohamed Salah, Raphael Varane, Eden Hazard, Kevin de Bruyne y Harry Kane. Sorpresivamente, el brasileño Neymar Jr. ni siquiera ocupó un puesto entre los 10 mejores y terminó en el lugar 12 de las votaciones.

Diez años tomó para romper la hegemonía de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, que desde 2008 se repartieron el mérito. El último jugador que lo ganó antes de la lucha entre el portugués y el argentino fue el brasileño Kaká.

Subcampeón con su Selección en Rusia 2018 y campeón de la Champions League con el Real Madrid, Modric fue reconocido con el premio The Best en septiembre pasado, por lo que con el reconocimiento de France Football firmó el doblete de los premios más prestigiosos a nivel indivIdual, algo que sólo Cristiano Ronaldo había conseguido.

Durante la gala también se le entregó a Kylian Mbappé el primer premio Kopa al mejor jugador menor de 21 años. De tan solo 19 años, el galo era uno de los candidatos a dar la sorpresa en la pugna por el Balón de Oro, pero deberá esperar

El primer Balón de Oro femenino fue para la jugadora del Oympique Lyon, Ada Hegerberg, tres veces campeona de la Champions League.