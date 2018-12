“A mí nadie me tiene que juzgar”: Noelia tras incursionar en cine porno

Noelia Lorenzo Monge, conocida en la industria musical simplemente como Noelia, confirmó su incursión en el cine para adultos así como pidió no ser juzgada.

“Notas voluntarias para quien tenga NECESIDAD de querer saber más… *La producción en cuestión es meramente una decisión de negocios -JUSTA Y CORRECTA-“, escribió en su cuenta de Instagram.

“A mí nadie me tiene que juzgar, NADIE tiene derecho de tratar de disertar el PORQUÉ de mis decisiones. <<Una decisión que va ligada a mi entorno, mis tiendas, mis Noelicious y mis Cabarets y Clubs de los que ahora soy Socia…>> (Resumiendo: en la realidad nunca recibí el apoyo masivo ni de la gente, ni de las mujeres cuando fui un ejemplo de superación ante un acto tan infame y cruel-). DIGAN LO QUE DIGAN. Durante 15 años nunca cesaron los señalamientos equivocados e injustos. Fui marginada de una Industria del Entretenimiento Musical Latino que nunca fue justa conmigo. 10 millones de discos vendidos, 10 éxitos en Billboard en español, 4 éxitos en Billboard Dance en inglés DE NADA SIRVIERON. Una industria hipócrita que no respeta a nadie, misma que ahora agoniza por justa razón. Por lo tanto, queda más claro que ahora es importante tomar decisiones de negocios. Muchas veces las injusticias e incomprensiones te ayudan a madurar, y aprender que no siempre el Mundo es justo y Uno tiene el deber de hacerse Justicia uno mismo. Gracias a quienes son valientes para comprenderme y quererme como soy y por lo que soy”.

Pese a lo que se diga, a sus 39 años, la puertorriqueña muestra orgullo por su cuerpo y por ello ha iniciado la promoción de su nuevo proyecto compartiendo sexys y candentes fotografías.

Sus fieles seguidores le están mostrando sobrado apoyo.

Fuente: SDP noticias