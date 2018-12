Tendrá AMLO que ir del dicho al hecho

Tendrá AMLO que ir del dicho al hecho…Y vaya que desde ahora o desde el pasado sábado, la historia ya es otra, como dijera el anuncio de La Nana Goya, luego de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, para coincidentemente a sus 65 años de edad, convertirse en el Presidente de México número 65, que llega en medio de la esperanza, pero también de la incertidumbre. De ese pelo.

Ya que después del clásico ¡Sí protesto! de López Obrador, con el que se constituyó en el primer Mandatario de la Nación emanado de la izquierda, ciertamente que de aquí pa´l real deberá pasar del dicho al hecho, pa´ ver si es cierto que cumple todo lo prometido en campaña y que no por nada es que 30.1 millones de mexicanos hartos votaran por su candidatura el pasado 1 de julio. Así el dato.

Es por eso que en medio de los gritos del ¡Sí se pudo! y teniendo como marco el Palacio Legislativo de San Lázaro, Andrés Manuel ofreciera su primer discurso en ese ¡sabadazo!, en que reiterara que se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque el plan es acabar con la corrupción, impunidad e influyentismo que impiden el renacimiento del País. ¡Zaz!

Aunque adelantó que en su administración no habrá persecución y que se mantendrá al margen de cualquier investigación contra sus antecesores, pero no así cuando se trate de sus más cercanos, así sean sus propios familiares y amigos, con todo y que ofreciera perdón para los corruptos del pasado, por considerar que harían falta cárceles para encerrarlos, además de que eso alentaría la confrontación.

Es por lo que el “Presi” surgido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) apuntillara, que la venganza no es su fuerte, y que por el contrario le apostará a la conciliación y concordia, porque de lo que se trata es de remediar y regenerar, en lugar de fomentar el circo político y la simulación, ya que la misión es la de alentar y concretar lo que ha dado en llamar la famosa Cuarta Transformación. ¿Será?

Razón por la cual es que refrendará su compromiso de no robar y no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo gubernamental, además de cumplir con sus promesas, entre ellas la cancelación de la Reforma Educativa, la disminución en el precio de las gasolinas y el cambio del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Así la prometedera.

Igualmente se refirió a lo del aumento en las pensiones para adultos mayores, los apoyos para jóvenes sin empleo, las becas para personas con discapacidad y la reducción de impuestos en la zona fronteriza con Estados Unidos, así como a la venta del fastuoso avión presidencial, que por cierto desde éste mismo “San Lunes” volaría a las instalaciones de la empresa Boeing en gringolandia, para ser sometido a remate.

Eso aunado a que por otro lado casi se pirateara la frase de las plumas Bic, al decir que no podrá fallarle a las mayorías que creyeron en él, como se lo manifestaran con su voto en las urnas; a la par de que sostuviera, que no solamente no buscará reelegirse, sino que contrario a eso se someterá a una consulta del pueblo sobre su continuidad en el “hue$o”, después de los primeros dos años de mandato. ¡Ajá!

Sin embargo y por encima de las buenas intenciones con las que comenzara su mandato, lo cierto es que son más que fundados los temores que hay, es a raíz de los constantes reversazos que ha dado, porque como dice una cosa, luego sale con otra, de ahí que el grueso del empresariado tenga sus dudas e incluso los de la Coparmex, por voz de Gustavo de Hoyos, ya pronosticaron que a México le irá mal. ¡Ñácas!

Aunque lo que es la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, ya le hizo llegar sus buenas vibras a AMLO, al desearle lo mejor en esa encomienda, como es la de servirle a todos los mexicanos por igual, a la vez que le recordara la disposición del Gobierno del Estado, de trabajar con respeto institucional y en forma coordinada, para que a todos les vaya bien, pero sobre todo a los sonorenses. De ese vuelo.

Rebasan a la Policía asaltos a camiones…Quien está claro que ya “dobló las manos”, ante la ola de asaltos contra los camiones urbanos que han ocurrido, es el Comisario General de la Policía de Hermosillo, Luis Alberto Campa Lastra, al salir con su “batea de baba” o a reconocer que el programa denominado “Policía a Bordo”, simplemente no ha dado resultado o más bien a sido un auténtico fracaso.

Y es que en tanto que uno de cada cinco ruleteros ha sido blanco de un atraco armado, como se ha evidenciado en las últimas semanas, lo que Campa Lastra, ¿o Lastre?, finalmente está aceptando o “apechugando”, que no han pasado de ser un fiasco los simulacros de estrategias preventivas que han implementado, de ahí que ya esté requiriendo el apoyo de otras instancias para enfrentar ese delito.

Luego entonces ante esa manifiesta incompetencia, es que ya se haga urgentemente necesario el que se conforme un frente contra esa modalidad delincuencia, porque ya lo único que falta es que maten a un usuario, por como el mismo jefe policial confesara, que ya no únicamente los choferes han sido víctimas de los hampones, sino también los pasajeros, de ahí que no tarda en ocurrir una posible tragedia. ¡Glúp!

Pero por si quedaban dudas en torno la gravedad de esa inseguridad en ese servicio transporteril de esta Capital, ahí tienen el dato dado a conocer por el representante de la organización llamada Vigilantes del Transporte, Alfonso López, de que en lo que va del año ya se han registrado más de medio centenar de esos robos, los más recientes una treintena, de octubre a noviembre, por lo que así está esa alta incidencia.

Ni para las luces navideñas habrá “luz”…Con la novedad de que en la presente gestión de la alcaldesa morenista, Célida López Cárdenas, ni tan solo habrá “luz” para lo más elemental, como lo exhibe el que también reducirán la decoración navideña a instalar en la ciudad, en la presente época de decembrina, según esto por cuestiones de austeridad y de que no hay “lana” para eso. ¡Tómala!

Y para prueba está la mal nueva o el anuncio al estilo del Grinch, que hiciera la directora de Alumbrado Público del Ayuntamiento, la al parecer muy experta en esa materia de Soraida Mesinas Reyes, de que en el presente año se colocarán menos adornos, principalmente en las avenidas más representativas, pero no así en la Plaza Zaragoza ni en el bulevar Hidalgo, como se hacía antes. A ese grado.

Derivado de que Mesinas Reyes ventilara, que reciclarán los que se encontraron almacenados, que son 230 estructuras, ya que sólo les darán una desempolvada, para que queden puestos y encenderlos a más tardar mañana, pero que lo que son los que ponían en la citada plazuela, que eran “gigantes”, según esto esos eran rentados, dizque a un costo de hasta $7 millones de pesos y casi uno de mantenimiento.

No obstante y que hoy en día, y por presuntamente no tener capacidad económica para esa inversión extra, es por lo que “a todas luces” estarán sacrificando la ambientación festiva que por siempre se había hecho en la presente temporada, por lo que hasta en eso le estarán escatimando, de ahí el porque lo más probables es que no “prenda” el espíritu de por estas fechas, previo a la llegada de Santoclós.

Lo anterior derivado de que optaron por utilizar lo que tenían a la mano, después de darles una chaineda y reparada, de ahí que serán contadas las adornadas que se verán en los bulevares como el Eusebio Kino, Luis Encinas y otras rúas representativas, al en esta ocasión descartar contratos de arrendamiento con esa finalidad, por lo que a ver si Santa no batalla para ubicar a Hermosillo, a la hora de tratar de llegar.

Va a la alza la relación Sonora-Arizona…La que se demostró que cada vez está más bien y con tendencia a mejorar, es la relación entre Sonora y Arizona, por estar más fuerte que nunca, ya que en tres años pasaron de ser amigos a socios comerciales, como lo ponderara el pasado viernes la “Gober”, Claudia Pavlovich, en la cumbre o Sesión Plenaria de la Comisión formada por ambas Entidades. ¡Órale!

Ya que casi a dúo o junto con su homólogo arizonense, Doug Ducey, coincidieron en que a través de trascendentales acuerdos, en beneficio de los ciudadanos de ambos lados de la frontera, han logrado ser un ejemplo de cooperación binacional, por medio de la bautizada como Megarregión, con la que han hecho la diferencia, por como otros en cambio pretenden construir muros. De ese tamaño.

Aunado a que Doug y Claudia, sí que ese día tuvieron motivos de más para celebrar en esa reunión de evaluación, porque además coincidió con la tan esperada firma el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, sumado a que el sábado sería la histórica entronización de Andrés Manuel López Obrador como Ejecutivo Federal, por lo que sí que estuvieron de alentados por todos lados. Ni más ni menos.

Toda vez que no solamente estaban como invitados a ese cambio de estafeta presidencial, a la que muy seguramente que Ducey asistió por los cabildeos de Pavlovich Arellano, sino que desde ya acordaron el impulsar por partida doble a nivel federal la citada Megarregión, a partir de los pactos que hagan, de ahí el porque la importancia de que estuvieran presentes en ese acto protocolario que tuviera López Obrador.

No en balde es que la gobernante sonorense resaltara, que no era ninguna casualidad el que se reunieran en una fecha y víspera tan importante como esa, por ser encuentros que constantemente realizan durante todo el año para darle seguimiento a lo acordado, de ahí el porque externara su confianza de que con AMLO le va ir bien, por como ha trabajado muy cercanamente con su equipo de transición. ¡Qué tal!

