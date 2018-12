Mauricio Clark lanza polémico tuit: “Antes era puto y le iba al América”

Mauricio Clark parece haber encontrado la fórmula para extender “sus cinco minutos de fama” todo se reduce a generar polémica.

El ahora conferencista lanzó un polémico tuit en contra de los seguidores del América, claro, el equipo de futbol.

“Antes era puto y le iba al América. Hoy solamente le voy al América”, escribió en la red social.

El comentario no fue muy bien recibido y la burla no se hizo esperar por lo que no tardaron en preguntarle si habría curado su homosexualidad con ayuda de paracetamol.

Mauricio intentó tomarlo con calma y se burló del momento asegurando que jamás se cambiará de equipo dado que es un orgullo ser parte del club América.

Pero…a él no le gusta que pongan en duda su ahora heterosexualidad así que envía un mensaje:

Fuente: SDP noticias