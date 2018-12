EnTiConfiamos: Sandra tomó su bici, alcanzó a AMLO y dio voz a muchos

Del viaje de Andrés Manuel López Obrador al Palacio Legislativo de San Lázaro quedaron numerosas postales, desde personas observándolo desde vagones de la Línea 2 del Metro hasta aquellos que le aventaron flores al interior de su vehículo. Pero solo uno de esos momentos pasó de la anécdota al primer discurso del nuevo presidente y del sexenio.

Sandra González Ponce veía a través del televisor ese viaje y se preguntó si podría ejecutar el encuentro que había imaginado. Ver a otras personas en la calle acercándose sin dificultad al paso del convoy detonó en ella la determinación de alcanzarlo, confiesa en entrevista con Reforma. La cercanía que en campaña manifestó el político, fue otro factor.

Estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, armada con una bicicleta rodada 27 sin sillín -porque se lo robaron-, dio alcance al Jetta blanco y dijo al hoy mandatario: “Tu no tienes derecho a fallarnos”. Un vídeo grabado por Beatriz Gutiérrez Müller desde el interior del vehículo registró otro de los dichos de Sandra, y que usuarios de redes sociales han hecho suya: En ti confiamos.

Que Sandra no usara el casco no fue un acto de imprudencia. Ella tiene en mente el número de ciclistas que han sido víctimas de accidentes viales en las últimas semanas, no obstante, al salir de su casa, fijó como parte de su plan el no caer. “Si traigo casco, lo voy a usar, esto significa me voy a hacer (y) yo no tengo permitido caerme, por eso no uso casco”, confesó.

