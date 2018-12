Dan “sombrerazo” a Ana Gabriel durante un concierto

La cantante fue golpeada mientras interpretaba su tema “Evidencia”, durante su presentación en Querétaro

Ana Gabriel fue golpeada con un sombrero mientras interpretaba su tema “Evidencia”, durante un concierto en Querétaro.

La cantante interrumpió el coro de su canción, detuvo la música, y en lo que el público se dio cuenta, comenzó a hablar.

“Vengo con mucho respeto a cantarles.

“Usted me avienta su sombrero, pero si yo no se lo pido, no lo aviente, porque yo no estoy preparada para recibir su sombrero”, dijo la artista.

Al final de su discurso, los asistentes abuchearon a la persona que lo había hecho.

Ana Gabriel se presentó el primero de diciembre en el Palenque de Querétaro como parte de su gira “Estamos a Tiempo”.