Aseguran Rams pase a playoffs de la NFL

Es el primer equipo en lograr su pase y se alzaron como campeones de la División Oeste de la NFC

Con la victoria 30-16 sobre los Lions de Detroit en la semana 13, los Rams de Los Ángeles se convirtieron en el primer equipo en asegurar su lugar en los Playoffs de la NFL y se alzaron como los campeones de la División Oeste de la NFC por segundo año consecutivo al registrar marca de 10-1.

Los Rams tomaron la ventaja del encuentro en la tercera serie ofensiva del juego con un gol de campo de Greg Zuerlein, luego de un avance de 74 yardas que no pudieron concretar en anotación. Y en el siguiente ataque, ya en el segundo cuarto, los Lions empataron la pizarra con los 3 puntos de Matt Prater.

Quandre Diggs interceptó a Jared Goff en la mitad del segundo período. Sin embargo, Detroit no aprovechó el error y luego de tres jugadas, la línea ofensiva regresó a las laterales. En la serie posterior, Los Ángeles anotaron su primer touchdown de la tarde. Robert Woods llevó el balón a las diagonales, tras un pase de 8 yardas de Goff.

Al regreso de la pausa de los 2 minutos, los Rams ampliaron la diferencia con otro gol de campo de Zuerlein y con marcador de 13-3 se fueron al descanso.

Luego del despeje de Detroit en el arranque del complemento, Damon Harrison aprovechó la segunda equivocación de Goff para adueñarse del balón que dejó suelto en su yarda 47. Ya con la ofensiva en el campo, Matthew Stafford lideró a su equipo hasta zona roja, pero una vez más no pudieron superar la línea de anotación y se conformaron con los 3 puntos de Prater.

Más tarde, Zuerlein volvió a mandar el ovoide por en medio del goalpost para sumar 3 puntos al marcador y los Lions cruzaron por primera vez las diagonales con la recepción de 11 yardas de Taylor Decker al cierre del tercer capítulo.

Con el marcador 16-13, los Lions pararon a los Rams en 3 jugadas en su primer ataque del último período, pero cuando se dirigían al mediocampo, Aarón Donald forzó un balón suelto de Stafford que fue recuperado por su compañero Samson Ebukan, lo que terminó en el TD de Todd Gurley 3 oportunidades después.

Detroit recortó la diferencia con otro gol de campo de Prater. No obstante, en el avance ofensivo posterior, Gurley volvió a hacerse presente en el marcador, esta vez con una carrera de dos yardas para cerrar el partido con el triunfo 30-16 sobre Detroit.