AMLO usa vuelo comercial en su primer viaje oficial

El presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo su promesa de no usar aviones privados durante su administración, y este domingo viajó en un vuelo comercial a la ciudad de Xalapa en su primera gira oficial.

Luego de encabezar un evento de salutación con las Fuerzas Armadas del país, el mandatario se dirigió al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y evitó cualquier trato especial, sentándose en la sala de espera junto con el resto de los pasajeros y viajando en clase turista hacia la capital veracruzana.

Ante la presencia de decenas de miembros de la prensa, López Obrador señaló que no haría declaraciones hasta llegar a Xalapa: “Vamos a hacer una huelga de tres horas. Estoy diciendo que va a haber huelga de temas políticos”.

“¿Cómo amaneció? Igual que siempre, atento a los problemas del país. Afortunadamente ayer no hubieron problemas mayores, el parte que me dieron fue sin novedad, desde luego esto no significa que no hayan habido delitos, pero nada extraordinario o de preocupación mayor”, agregó.

Fuente: SDP noticias