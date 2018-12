Son mexicana subcampeonas

México no pudo darle forma a su sueño de verse campeonas del mundo y ayer cayeron 2-1 frente a España en la Final del Mundial Femenil Sub 17.

La escuadra Tricolor se desmoronó cuando se decretó el final del partido porque las dirigidas por Monica Vergara lucharon hasta el último aliento buscando llevar el partido hasta la definición por penales, que no llegó.

España fue al primero en irse al frente al minuto 15 por conducto de Claudia Pina quien hizo una excelente jugada limpiando la zona venciendo a a Jaidy Gutiérrez.

Este gol caló hondo en el ánimo del Tricolor que tardó varios minutos en reponerse, en volverse a conectar en la cancha, solo que Pina no perdonó este bajón anímico y 11 minutos después incrementó la cuenta para el 2-0.

La escuadra nacional se armó de coraje y Denise Castro acortó distancias al 28′, para meterse en la pelea y dejar constancia de que no iban a dejarse morir sin dar pelea.

En el complemento vinieron los ajustes de parte del equipo de Monica Vergara con el ingreso de Nayeli Díaz, y por momentos se vieron mejor, le quitaron el balón a las europeas, solo que esta vez no hubo fortuna para encontrar el gol de empate.

Nicole Castro, Aylin Avilez no pudieron encontrar el empate, pero España también estuvo cerca de incrementar el marcador y dar por terminado el partido.

Hasta el último minuto el Tri hizo el esfuerzo con tiros de media distancia, pero no pudieron volver a batir a la arquera Catalina Call.

Al finalizar el partido, dentro de las distinciones individuales, Nicole Pérez se llevó la nota de Plata.