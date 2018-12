Rompe récord cine mexicano

“No Se Aceptan Devoluciones”, de Eugenio Derbez, es la película mexicana más exitosa en el País los últimos años.

Aunque en los últimos años se han realizado más películas mexicanas y se han estrenado más títulos, los filmes hechos en el País se ven menos que hace 30 años.

En la década de los 80, el cine mexicano presumía una cantidad de espectadores que hace sonrojar los números actuales, de 30.5 millones de asistentes en lo que va de 2018 y 152 millones durante los últimos seis años.

“Un promedio de 200 millones de consumidores de cine mexicano se obtuvo en el período de Miguel de la Madrid.

“Celebrar que se logró que 30 millones de mexicanos consumieran cine nacional es irreal. Perdón, tendríamos que llorar”, criticó el presidente del Observatorio Público Cinematográfico Rafael E. Portas A. C., Víctor Ugalde.

La afluencia para ver largometrajes nacionales durante su administración hizo que el saliente director del Imcine (Instituto Mexicano de Cinematografía), Jorge Sánchez, opinara que el cine mexicano vive uno de sus mejores momentos.

De acuerdo con cifras del organismo, gracias a la televisión y plataformas digitales el total de espectadores de historias mexicanas este año se eleva hasta unos 75 millones. No más.

Si bien es cierto que tras esa década de los 80 jamás volvieron cifras como esas, la afluencia actual a ver producciones mexicanas tendría que ser mayor, consideró Ugalde, también guionista y director.

Esto, considerando que entre 2012 y 2018 se estrenaron 532 títulos de factura nacional en las pantallas de cine. Tan sólo 105 el año que culmina, la cifra más alta en la historia reciente de nuestro cine, según el Imcine.

Sin embargo, la mayoría de los filmes jamás llegaron, o lo hicieron muy poco, a las salas de provincia, bastión de la cinematografía nacional en otras épocas.

La administración saliente recortó fuertemente los apoyos al cine: de 735 millones de pesos el primer año a 391 el sexto. Una caída de 46.7 por ciento.

“El que se hayan hecho más películas ha sido resultado de los desarrollos tecnológicos, no de los estímulos públicos, que fueron a la baja”, alertó el experto.

Más allá del lustre que dan los premios en festivales del mundo, las cifras de asistentes a producciones actuales se nutrieron de las comedias, porque hubo títulos de éxito colosal, como No Se Aceptan Devoluciones (15.2 millones de asistentes) y Nosotros los Nobles (7.1 millones).

“Esas películas que no le gustan al Imcine, las comedias. Es una enseñanza de que tenemos que hacer todo tipo de cine”, recalcó.