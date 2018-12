Llegó el Tri por méritos a la final

Mónica Vergara aseguró que fue el trabajo y no la suerte el que puso en la Final de un Mundial a la Selección Femenil Sub 17.

“Contenta con mi equipo, llena de agradecimiento, esto no es suerte, es el trabajo y este es el resultado de la apertura de los espacios para la mujer en el futbol”, mencionó al término del partido donde la escuadra nacional se quedó con el subcampeonato de la especialidad.

La directora técnica alabó al equipo de España, a quien reconoció como un digno campeón y recalcó que México debe seguir buscando este tipo de resultados.

“No me resta más que seguir trabajando. Estoy orgullosa de todas y cada una de las chicas. Hemos demostrado que dentro y fuera de la cancha, estamos listas para grandes cosas. La entrega de las niñas me deja muy contenta. Felicitar también a España, son dignas campeonas”, apuntó.

Mónica dijo que este es el inicio de cosas mejores para el futbol femenil de México, que debe seguirse preparando para seguir creciendo a nivel internacional.

“Esto es apenas el comienzo. Vamos a trabajar al doble, vamos inyectar esta mentalidad en todas las categorías, femenil y varonil. México puede competir siempre, y se vale soñar y sobretodo lograr con grandes cosas”, abundó.