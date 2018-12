Eliminan Rayados al campeón Santos

Rayados se puso el overol en el Estadio Corona y eliminó al campeón, al vencer 2-0 (3-0 global) al Santos y sellar su pase a la Semifinal del Torneo Apertura 2018.

Aunque sufrió en buena parte del primer tiempo e incluso soportó que el árbitro Jorge Isaac Rojas no marcó un claro penal sobre Avilés Hurtado, el Monterrey selló casi desde el arranque del complemento su pase a la Semifinales, al superar claramente al Santos, que sufrió su primera derrota en casa.

El triunfo tuvo dedicatoria especial para los Rayados, que en la tarde se enteraron que tres aficionados que se dirigían a Torreón para ver el partidos fallecieron al volcar su vehículo, accidente que también dejó varios heridos, por lo que los jugadores salieron luciendo moños negros en sus camisetas e incluso Nico Sánchez, cuando abrió el marcador, dirigió su mano el cielo.

Ahora el Monterrey espera rival para la Semifinal, si América y Tigres pasan, como dictan los pronósticos, entonces serán las Águilas los rivales; si Toluca avanza sobre los capitalinos, entonces el rival saldría del ganador entre Pumas y auriazules.

Diego Alonso salió al campo con tres zaguero centrales y con Avilés Hurtado como titular, dejando a Dorlan Pabón en la banca. La apuesta dio resultados.

Un primer tiempo de diferentes matices fue el que tuvo Rayados, arrancó bien, con propuesta, toque de balón y llegada, luego sufrió, pero sobre el final pudo llevarse la ventaja.

Apenas arrancó el duelo, al minuto 1, Rogelio Funes Mori generó la primera al quitarse Jesús Angulo, entrar al área y tirar de derecha frente a Orozco, pero su disparo salió desviado. Pizarro volvió a tocar la puerta al 16′, al sacar un disparo de derecha que Orozco alcanzó a detener.

Pasados los 20 minutos el Santos se paró mejor y controló el esférico, así Jonathan Rodríguez sacó un derechazo mientras era perseguido por Barovero, pero el balón pegó en el larguero.

Barovero fue exigido a a fondo y al 26′ se rifó el físico al salir por aire por un balón, pero chocó con Stefan Medina, cayendo al suelo con el cuello, lo que le hizo quedarse algunos minutos lesionado, pero siguió el partido y contuvo un peligroso disparo de Osvaldito.

Avilés Hurtado encabezó un contragolpe al 41′, se quedó solo ante Orozco, pero el colombiano fue fauleado por Matheus Doria en el área, sin embargo el árbitro Jorge Isaac Rojas no marcó penal y el VAR brilló por su ausencia.

Pero en el arranque del complemento Monterrey sentenció el juego en una jugada de táctica fija. Carlos Rodríguez cobró un tiro directo que remató de cabeza Nico Sánchez, balón que aunque no traía mucha fuerza sorprendió a Orozco, que no pudo detenerlo, para decretarse el primer gol del partido, el segundo en la serie para Rayados, el que obligaba a Santos a meter tres tantos en 35 minutos.

El tanto pegó duro en el ánimo a los laguneros y Rayados aprovechó el desconcierto para hacer el segundo, un jugadón de Avilés que en el área se quitó a un jugador con un sombrerito y luego a otro al para ceder entonces a Funes Mori, que en segundo poste definió con un derechazo para marcar el 2-0 del juego y el tercero en la serie para Rayados, ante un Santos que se derrumbó.

Rayados controló al Santos el resto del juego y con autoridad ganó el partido, eliminó al campeón y se puso en la antesala de la Final, dejando claro que buscan otra Final en diciembre.