Desmiente haber padecido cáncer

Alberto Estrella no andaba enfermo ni muerto ni de parranda, sino en meditación.

El actor aclaró que no tuvo un tumor cancerígeno, como se rumoró, sino que su ausencia de aproximadamente dos años se debió a un descanso que tomó.

“Con la escuela de El Círculo Teatral (la cual dirigía), con las obras de teatro, estaba haciendo película, telenovelas y obras de teatro y con las lecturas en provincia, y me saturé.

“Estaba en ese momento en mi vida en que necesitaba tomarme unas vacaciones y eso fue todo”, compartió Estrella en entrevista.

El villano de “Lo que la Vida me Robó” dijo que aprovechó el tiempo para viajar. Una de sus paradas fue India, donde estuvo siete meses que le sirvieron para hacer mucho autoanálisis.

“El mayor aprendizaje es que todo pasa, lo importante es estar bien, tranquilo y en paz con uno mismo. ¡Así es!”, agregó.

Fue hasta este año que el actor regresó a los foros de grabación, primero con “Ringo”, de Lucero Suárez, y después en la segunda temporada de “Por Amar sin Ley”.

Adelantó que en marzo celebrará el 15 aniversario de El Círculo Teatral, pese a que el inmueble, ubicado en la colonia Condesa, sufrió severas afectaciones tras el terremoto del año pasado.

“Lo haré para celebrar la reapertura. No sé cuándo será, tal vez en un año y medio, no sé, pero vamos a celebrar sus 15 años”.

El actor será uno de los directores del Estudio Artístico Carla Estrada, que iniciará funcionamiento en febrero de 2019.