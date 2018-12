Thank U Nex de Ariana Grande deja impactada a Lindsay Lohan

Ariana Grande se inspiró en diversas cintas para su nuevo video clip de Thank U, Next, pero el que más destaca es el de Mean Girls, la cinta que convirtió a Lindsay Lohan en un ícono adolescente.

En Instagram, la ex ‘chica pesada’ no dudó en agradecer este homenaje, echo por la famosa cantante aunque muy a su estilo.

La actriz de 32 años, lamentó no ser invitada al video como Jonathan Bennet, quien dio vida a Aaron Sammuels.

“Nadie hace de Lindsay Lohan como la verdadera Lindsay Lohan, pero me siento muy halagada ante lo mucho que le gusta ‘Chicas Pesadas’ a Ariana Grande”, escribió la ex estrella.

Fuente: SDP noticias