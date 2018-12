“Me fascina ir al Tri, lo hago con pasión y gusto”: ‘Chucky’

Aunque algunos referentes han optado en últimos tiempos por descartarse del Tricolor, Hirving Lozano, el jugador azteca que mejor momento atraviesa en Europa, afirmó que para él siempre representa un orgullo acudir a las convocatorias del conjunto nacional.

“A mí me encanta ir a la Selección, me fascina ir ahí y lo hago con mucha pasión y mucho gusto. Me encanta. Yo no puedo hablar de las otras personas, no sé quienes son lo que no quieran ir. Eso ya es aparte, ¿no? Yo hablo sobre mí y me encanta”, dijo Lozano en entrevista con diario Récord.

En esa tesitura, el ‘Chuky’ afirmó que el mejor gol en su carrera ha sido el que le clavó a Alemania en Rusia 2018, y es que, además de que dicha diana otorgó el triunfo a México, resultó muy estética, toda vez que primero recortó a un zaguero y luego definió sutilmente.

“Ese fue, creo yo, el mejor. Mi debut en un Mundial contra una Selección tan grande, en ese momento la campeona del mundo y fue algo maravilloso. No tengo palabras para describir ese momento y ese partido fue algo muy bonito”, sentenció.

Fuente: SDP noticias