Explota ‘Piojo’ Herrera contra arbitraje en campo y el VAR

El estratega del América, Miguel ‘Piojo’ Herrera, explotó contra el arbitraje y los encargados del VAR, luego de que se agregaron seis minutos en el partido de esta noche frente a Toluca, en donde les empataron a dos goles en el último minuto.

“¿De dónde sacó seis minutos este güey (árbitro Adonai Escobedo)? Por favor. Dice que en lo que revisaban la jugada, se tardó un minuto y dijo que por el VAR. Cuatro minutos era exagerado, parece que el cambio de árbitro nos perjudicó a nosotros. Entró a marcarnos todo en contra. No puede ser”, dijo.

En conferencia de prensa, admitió que Marco Ortiz, árbitro en el primer tiempo, “dos veces pasó frente a mí y le dijo a Cecilio ‘te voy a echar’ y lo saqué porque lo iba a echar”.

Resaltó que “tuvimos dos veces el 3-1, nos hicieron un gol por estar descuidados, trabajamos el partido para ganarlo”, pero lamentó que el trabajo de los dos árbitros y el VAR fue deplorable.

“A ellos no les marca ninguna falta, cualquier choque de nosotros es foul y de ellos no hay nada, todo mundo dice que ayudan al América, no es así, es obvio que mi equipo se descontrole”, expresó.

Según Miguel Herrera, “el VAR es muy bueno, pero la gente que usa el VAR no es nada buena y no nada más en este partido. Está costando un dineral a los equipos y creo que la gente no es la adecuada y eso sí es grave (…) Les diría que dejen de comer o tomar para no distraerse”.

Fuente: Lopez Doriga