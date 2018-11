Suspenden un año a Michael Arroyo

La sanción para el ex delantero del América y Atlante fue aplicada por la Federación Ecuatoriana de Futbol

El ex delantero del América y Atlante, Michael Arroyo, fue suspendido un año por la Federación Ecuatoriana de Futbol luego de dar positivo en un antidoping.

El hoy jugador del Barcelona S. C. de su país dio positivo por hidroclorotiazida.

“Acogiéndonos al artículo 191 de la Comisión Disciplinaria, que dice que en casos de dopaje podrán proceder como establece el reglamento antidopaje de la FIFA, se procedió a sancionar al jugador Michael Antonio Arroyo Mina con la suspensión de un año en su actividad deportiva, en base al artículo 24 numeral del reglamento antidopaje”, explicó Galo Sánchez, presidente de la Comisión.

Esta es la segunda vez en su carrera que es castigado por dopaje, ya que en 2006 se fue seis meses a la congeladora.

Arroyo, que fue campeón con el América en el Apertura 2014, Final donde anotó un gol, dijo tras conocer la sanción que no les tiene miedo y que no tienen razón.

“Decían que me iban a poner ocho años, me hubieran puesto 100 años, no les tengo miedo, cagones. En su momento me castigaron porque tenían sus razones, pero ahora no las tienen”, afirmó Arroyo.

“Vean, aquí estoy bueno. No le voy a llorar a nadie, estoy firme. Lo que me da rabia es que me impidan jugar futbol por nada”, expresó.