Ni pa´ los aguinaldo$ tiene el Isssteson

Que rompen “el cochinito” por Padré$

Da forma la gobernadora a desaladora

“Se pasa” de vulgar virtual funcionario

Ni pa´ los aguinaldo$ tiene el Isssteson…La que vaya que ya tocó fondo, es la falta de fondo$ del Issseston, a partir del ¡S.O.S! que ahora lanzara su director general, Pedro Contreras, en la nueva exposición que hiciera ante los diputados, al adelantar que hoy en día no tienen ni para pagar el aguinaldo de 15 mil jubilados y pensionados, así como la nómina, que en conjunto suman $600 millones. ¡Zaz!

Más menos así estuvo el nuevo y grave diagnóstico financiero que Contreras López hiciera de la falta de recursos que padece el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al ser invitado a participar en la instalación de la Comisión Especial de esa institución estatal, precisamente para evaluar su situación deficitaria y el de a cómo pudieran “aliviarla”. De ese pelo.

Eso luego de que Pedro Ángel advirtiera, que para el próximo “San Lunes” les urge contar con $330 millones de pesos para la liquidación de los “christmas” de los que reciben una pensión, que sumados a los sueldos, que ascienden a $270 millones de pesos, es por lo que ya se hace un monto millonario, de ahí el porque “anda que se jala una oreja y no se alcanzaba la otra, viendo el como completan ese dineral.

Pues de acuerdo a lo anticipado por el citado funcionaria, tal pagadera en serie y en serio la deben hacer el venidero martes, de ahí que tienen los días contados para juntar esa millonada y que es una cuestión con la que batallan mes con mes, como lo exhibe que el Gobierno del Estado tenga que estarlos subsidiando con $650 millones de pesos para que puedan salir con esos gastos corrientes que se vuelven urgentes.

Lo anterior como consecuencia de que desde hace años atrás que no les dan las cuentas, por ser más lo que pagan por las jubiladas y pensionadas, de las cuales se siguen acumulando mil 200 mensuales, que lo que captan por aportaciones, de ahí que continúe creciendo ese déficit, y es que la administración actual recibió una deuda de más de $2 mil millones del anterior sexenio en el fondo de pensiones. ¡Tómala!

A lo que se le agrega el que algunos se han pasado de gandalla$, al recurrir a cuestiones leguleyas para que les incrementen sus pensiones por encima de lo que aportaran, de ahí que hoy en día haya más de medio centenar que reciben más de $100 mil pesos mensuales, y uno hasta $170 mil, a quien por cierto éste diciembre le llegaría un acumulado de alrededor de $400 mil pesos. Así el abuso.

Es por lo que Contreras se la pasa estresado y al borde del infarto, al constantemente estar buscando como hacerle para enfrentar ese estado deficitario con el que operan y que ya está afectando lo que diera origen a esa dependencia, como es la prestación de los servicios médicos, de ahí que semanas atrás ya se los suspendieran a algunos organismos afiliados que no estaban al corriente con sus cuotas. ¡Pácatelas!

O séase que así está “la coma” financiera a la que ya ha llegado el Isssteson, y que ya requiere de una urgente “cirugía mayor”, que es el reto que reto que tendrán los legisladores integrantes de la Comisioncita en cuestión que se creara, precisamente para remediar esa falta de cachata, que no se resolviera ni con la pasada mal afamada reforma a la Ley 38, de ahí que ya estén planeando otra.

Que rompen “el cochinito” por Padré$…Y el que ahora sí que tiene amigos muy billetudo$ o que en su defecto sólo “la jugó” de que no contaba con dinero, es el ex gobernador, Guillermo Padrés, por únicamente así explicarse que en unos cuantos días haya reunido los ¡¡$140 millones de pesos!! que le fijara un juez para dejarlo libre bajo fianza y lleve su proceso en libertad. ¡Qué tal!

Con todo y que su abogado defensor, Antonio Lozano Gracia, ventilara que esa suma millonaria se cubriera con la ayuda o cooperacha que hicieran los cuates y familiares de Padrés Elías, de ahí que en máximo cinco días hábiles ya estaría saliendo de prisión o del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, donde ha estado desde el 10 de noviembre del 2015, acusado por presuntos actos de corrupción.

Así que derivado de esa capacidad que económica que están demostrado tener los Padrés, como también sus amigochos, es que en la época decembrina ya podrá comer tamales y pavo en su mansión, luego de que el Juez Séptimo de Distrito en Procesos Penales de Toluca, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, le cambiara la cárcel por cuatro medidas cautelares en el juicio que le sigue por “lavado” de dinero.

De ahí que con todo y que ahora cada 15 días tendrá que estar yendo a firmar al juzgado, así como el que no podrá salir del País sin autorización judicial, además de que traerá colocado un localizador electrónico, pero ciertamente que no es lo mismo que estar encerrado, razón por la cual de la expectación que hay por ya ver liberado al primer ex “Gober” sonorense que fuera encarcelado. Ni más ni menos.

Sin embargo habría que checar qué tanto le dura el gusto al “Memo” Padrés de estar fuera de manera condicionada, por haber cumplido dos años sin ser sentenciado, en primer lugar porque aún tiene pendiente otra enjuiciada por una defraudación fiscal de $70 millones de pesos; a la par de que la Fiscalía Anticorrupción estatal podrían tenerle abiertas otras investigaciones, lo que todavía esta por verse.

Da forma la gobernadora a desaladora…Quien terminó por darle forma al proyecto de la primera Planta Desaladora de uso público en Sonora, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al poner en marcha los trabajos de construcción y con eso poder solucionar integralmente un añejo problema de desabasto de agua potable de los habitantes de Guaymas y Empalme. De ese vuelo.

Toda vez que en dicho sistema desalador, que estará localizado en playas del Cochórit, se invertirán $738 millones de pesos y suministrará 200 litros por segundo de agua para consumo humano, en beneficio de 225 mil habitantes de las aludidas municipalidades, que irónicamente estando en medio de tantas aguas de mar, desde hacía añales padecían el deficiente suministro a través de las llaves de sus casas. ¡Órale!

Por lo que así está esa buena nueva que Pavlovich Arellano les diera a los guaymenses y empálmenses, en el marco de una gira de trabajo que acaba de realizar por esos lares, donde además entregó obras de pavimentación y viviendas, ya que con la colocación de la primera piedra hará realidad una demanda de toda la vida, como es le contar con una distribución segura de ese vital líquido. ¿Cómo la ven?

No en balde es que Claudia destacara que es una promesa que no fuera nada fácil de cumplir, por toda la espera de tanto tiempo que llevara la consabida tramitología, en lo que es un proceso de licitación que se concretara con los más altos estándares de transparencia, de ahí que fuera un método reconocido hasta en el ámbito nacional e internacional, por ahora sí que haber sido más claro que ni el agua. Así el dato.

En tanto que en lo técnico la mencionada obra contará con pozos playeros, planta desalinizadora mediante osmosis inversa, acueducto de 13 kilómetros hasta el centro de distribución para darle tratamiento a 12.6 millones de metros cúbicos de agua de mar y obtener 6 millones de m3 de agua potable al año, de ahí el porque es una inversión de esa magnitud, con la que Pavlovich dejará un sello de su gestión claudillera.

“Se pasa” de vulgar virtual funcionario…El que va que vuela para morir como el pez, es decir, por la boca y en su caso por insolente y corriente, es el mal hablado escritor, Paco Ignacio Taibo II, candidato a ocupar la dirección del Fondo de Cultura Económica (FCE), por la frase soez y grosera que se aventara en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y con la que provocara un escándalo más.

Ya que después de que el insolente gachupín nacionalizado mexicano vociferara que: “¡Sea como sea se las metimos doblada, camarada, perdón no lo puedo evitar yo sé que me paso de lépero!”, ayer en el Senado decidieron retirar de la discusión el dictamen de la llamada “Ley Taibo”, por lo que al no hacerse una modificación legal estaría impedido para asumir ese cargo al frente del FCE. ¡Vóitelas!

Es por eso que aún y cuando en un primer momento el leperazo de Taibo II todavía se pasara de arrogante y desafiante, al sostener que no se disculparía por su peladez o corrientada que dijera y por la cual de lo mínimo que lo han tachado es de misógino, resulta que en pleno “juebebes” tuvo que tragarse sus palabras, al finalmente por medio de su cuenta de twitter ofrecer una disculpa pública. ¡No que no!

Al reconocer o “apechugar” que se equivocó al “usar una frase desafortunada y vulgar”, con la que afectara a las causas feministas o de la comunidad gay, que utilizara para sostener que merecía estar en ese “hue$o”, por el contundente triunfo electoral que obtuviera Morena el pasado 1 de julio, de que según él y aún y cuando fuera de nacimiento español, llegaría al menos como encargado de despacho. ¡Ajá!

Aunque a como estuvieron las críticas de los diferentes sectores de la sociedad, por lo irrespetuoso y la clase de “cultura” prosaica que se machuca, es que no le quedara de otra más que recular, y tan a todos los niveles estuvo el repudio, que hasta la senadora sonorense, Lilly Téllez, adelantó que no votaría por la quita de ese obstáculo para su designación, por el lenguaje carretonero con el que agrediera a las mujeres.

