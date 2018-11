Seduce a sus amigas Macaulay Culkin con película “Mi Pobre Angelito”

Durante su participación en el programa Tonight Show with Jimmy Fallon, el actor reveló que aplica su táctica en épocas navideñas

Macaulay Culkin reconoció que usa “Mi Pobre Angelito”, cinta infantil que protagonizó en 1990, para seducir a sus novias en citas románticas.

“Cuando tienes una nueva novia y está cambiando los canales en la televisión y encuentra “Mi Pobre Angelito” y te dirá ¿Quieres verla? Eh eh. Y claro, sabes que quiere ver “Mi Pobre Angelito” con Macaulay Culkin.

“He accedido a hacerlo, la mayoría de veces solo estoy murmurando mis diálogos en voz baja como ‘Quédate el cambio, asqueroso animal’, o lo que sea que funcione para ella, ya sabes a lo que me refiero”, dijo Culkin.

El actor también compartió que planea cambiar legalmente su segundo nombre.

“Estaba mirando mi pasaporte recientemente y esas cosas y veía mi segundo nombre. Mi segundo nombre actual es Carson. Pensé, ya sabes, probablemente debería arreglar mi nombre un poco”, expresó.

Culkin anunció a sus seguidores que pueden votar por su nuevo nombre en su sitio web BunnyEars.com.

Macaulay Culkin, Shark Week, Kieran, The McRib is Back y Publicity Stunt son las cinco opciones disponibles para la votación.