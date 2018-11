Resaltan resultados de megarregión en transporte

Trabajar de manera coordinada para fortalecer la Megarregión Sonora-Arizona, está rindiendo frutos, hoy tenemos cruces y corredores más seguros tanto para el intercambio comercial como para el turismo.

Así lo subrayó Ricardo Martínez Terrazas, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del estado de Sonora, al poner en marcha los trabajos del Comité de Transporte y Cruces Fronterizos de la Comisión Sonora-Arizona que se desarrolla en esta capital desde este jueves.

Este encuentro inició con la exposición de avances y logros a favor de la Megarregión por parte de los representantes de ambas entidades, quienes rindieron un informe de los acuerdos cumplidos pero también de las necesidades aún vigentes en temas como Puertos fronterizos, Competitividad, dinámica del Corredor Binacional, y en la conformación de los corredores seguros, tanto comerciales como turísticos.

Tras dar la bienvenida a su homólogo en Arizona, John Halikowski, Co Presidente de Arizona del Comité de Transporte y Cruces Fronterizo, a Alfredo Suárez, Co Presidente del Sector Privado de esta misma instancia y a todos los participantes, alcaldes y directivos de gobiernos e instituciones no gubernamentales, Martínez Terrazas expuso los compromisos cumplidos por Sonora, a los que la gobernadora Claudia Pavlovich ha instruido dar puntual seguimiento.

Entre ellos, destacó la inversión de 46.7 millones de pesos en el Corredor Seguro Guaymas-San Carlos, que consiste en la rehabilitación de 22 km. del Bulevar Escénico denominado Manlio Fabio Beltrones, que además está siendo nuevamente señalizado para reforzar la seguridad y reducir la cantidad de accidentes.

Agregó que el gobierno de Sonora está haciendo el mayor de los esfuerzos para invertir en todos los temas que en materia de obra pública impulsen y detonen el intercambio comercial y turístico de la Megarregión, y confió en que en los siguientes años, el gobierno federal apoye decididamente los proyectos que van en esta ruta.

Antes, el alcalde de Douglas, Robert Uribe, presentó un informe de las acciones que su gobierno está promoviendo y al igual que otros alcaldes hizo planteamientos para la ampliación de los puertos fronterizos; también, la Asesora de la Oficina de Enlace Internacional ADOT, Gail Lewis, expuso la importancia de contar con un Estudio del Corredor Binacional Arizona-Sonora.