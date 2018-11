Por este motivo Paris Hilton y Chris Zylka terminaron su compromiso

A varios días de haber concluido la relación de Paris Hilton con Chris Zylka, el hombre con quien contraería matrimonio, la sociliaté finalmente explica el por qué de la ruptura.

La empresaria brindó algunas declaraciones a The Talk de CBS.

“Realmente estoy teniendo tiempo para mí”, dijo a los anfitriones y entonces confesó que aquel enamoramiento llegó a su fin. “Simplemente siento que cuando me enamoro, me enamoro rápido y con fuerza, y fue un romance torbellino”.

Y agregó: “Siempre he estado obsesionada con las historias de Disney y las historias de amor y pensé que iba a ser mi final feliz, y me di cuenta después de un tiempo que no fue la decisión correcta”.

“Pero le deseo lo mejor y un día me encantaría casarme y tener hijos, pero por el momento solo me concentro en mí y en mi trabajo”, finalizó.

Fuente: SDP noticias